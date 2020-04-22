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石油危機加劇 WTI輪到6月期貨暴跌43%至不到12美元

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
全球最大的獨立石油儲存公司Royal Vopak NV表示，該公司儲存空間幾乎用盡。美聯社
全球最大的獨立石油儲存公司Royal Vopak NV表示，該公司儲存空間幾乎用盡。美聯社

繼美國原油期貨5月合約上個交易日史無前例跌到負值後，6月合約周二暴跌43%，收在每桶12美元下方。新冠防控措施造成供應嚴重過剩，加之全球儲油空間不足，導致油價大跌，各遠期合約均受到影響。

亞洲今天開盤後，紐約6月期貨反彈17%，回到13.51美元。

大宗商品對沖基金經理Pierre Andurand周二接受彭博電視台採訪時說，現在石油市場交易是「危險」的，短期內可能會看到深度負油價。他又說，需要大量關閉產能，市場才能重新平衡。

油價暴跌波及ETF市場。監管文件顯示，最大原油ETF--United States Oil Fund LP將部分WTI合約部位展期。受此影響，美國西德州中級原油期貨6月和7月合約價差擴大到超過1美元。芝商所表示，6月WTI合約周二觸發三次熔斷。

OPEC+周二召開能源部長緊急電話會議，討論原油價格暴跌問題，但會後聲明顯示OPEC+沒有就任何新的政策措施達成協議。

「看看石油實際供需狀況會發現，這些合約到期時，庫欣周圍的儲存狀況不會跟5月份有顯著差異，」摩根士丹利全球石油策略師Martijn Rats 接受彭博電台訪問時表示，「這些期貨的價格將需要向實際情況靠攏，可能還會跌。」

有跡象顯示油價將繼續保持在驚人低位；全球最大的獨立石油儲存公司Royal Vopak NV表示，該公司儲存空間幾乎用盡。

紐約6月WTI期貨合約下跌43%，至每桶11.57美元。交投清淡的5月合約收於每桶10.01美元。6月布蘭特原油期貨下跌24%，收於每桶19.33美元。

雪梨時間8:16，西德州中級原油（WTI）6月期貨漲1.94美元至13.51美元。

金價下跌

6月交割的黃金期貨下跌1.4%，至每英兩1,687.80美元。儘管美元強勁、股市動盪以及疲軟的珠寶需求令黃金承壓，但美銀美林認為財政和貨幣抗疫措施應會推動金價進一步上漲，18個月內可能達到3,000美元。

油價 金價 紐約

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