道瓊工業指數大跌631點 油價崩潰加劇經濟深陷衰退疑慮

美國股市創下近三周來最大跌幅，道瓊工業指數大跌逾600點，科技股領跌，美國原油價格暴跌，企業財測黯淡，加劇投資人經濟陷入深度衰退的疑慮。

標普500指數周二重挫3.07%，投資人無視白宮和國會就新一輪臨時刺激法案達成協議。

原油期貨歷史性的潰敗連續二日震動市場，在周二到期的5月WTI期貨合約史上首次跌入負值之後，6月合約又一度暴跌近70%。油價崩潰預告著新冠疫情對全球經濟的打擊將遠遠超出投資人的預期。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌3.1%，報2736.56點。道瓊工業平均指數大跌631.56點，跌幅2.7%，報23018.88點。那斯達克綜合指數下跌3.5%，報8263.229點。

Fiera Capital Corp.全球資產經理人Candice Bangsund表示，「股市看來在近期快速反彈後漲勢停滯，」 。「這在很大程度上是因為原油價格的歷史性崩潰，令已經脆弱的市場情緒雪上加霜。」

OPEC+周二召開能源部長緊急電話會議 ，討論原油價格暴跌問題，但會後聲明顯示OPEC+沒有就任何新的政策措施達成協議。

比起油價頹勢，大型石油股跌幅較輕，雪佛龍(Chevron)跌2.3%，埃克森美孚(Exxon Mobil)跌0.5%。

隨著油價崩跌蔓延到6月合約，股票投資人對全面封鎖措施給經濟造成的損害持謹慎態度，這些措施已經使商業活動停擺，並導致數百萬人失業。

標普資訊科技類股急挫4.1%，金融類股下跌3.2%。在許多企業因疫情不確定性而撤銷財測後，投資人將在未來幾天關注第1季企業季報，以尋找疫情對美國企業造成的影響有多嚴重的跡象。

「目前看到的是，之前表現良好的領域出現回調，人們伺機獲利了結，」美國保德信金融集團市場策略師Quincy Krosby表示，「問題將在於，這是在市場快速上漲之後的盤整，還是整體市場更重要回調的開始？」

可口可樂跌2.5%，該公司表示，本季業績將受到軟性飲料需求低迷的嚴重打擊，給這場全球衛生危機造成的損害提供了最新證據。

IBM跌3%，該公司周一晚間撤銷2020年財測。影響所及，科技股跌幅最大。Salesforce.com 跌7.5%，超微跌7.1%，Twitter (TWTR)下跌4.7%。

在盤後交易中，Netflix漲2.6%，該公司公布第1季付費用戶數量超過預期。

同樣在盤後，德州儀器上漲3%。

Travelers (TRV)是唯一沒有下跌的道瓊成分股，該公司公布收入和淨保費增加。不過這家財產保險公司的股價收盤持平，回吐了盤中漲幅。