油價持續低迷 道瓊再挫631點、兩天跌逾1200點

美股21日再次大幅下跌，原因是油價持續空前低迷，進一步削弱了市場情緒，並重擊全球經濟前景。

道瓊工業平均指數下跌631.56點或2.67%收2萬3018.88點，讓連兩個交易跌點超過1200點。史坦普500指數下跌86.6點或3.07%收2736.56點。那斯達克綜合指數下跌297.5或3.48%收8263.23點。

交易員再次將注意力集中在石油期貨的異常表現，引起人們對能源產業可能進一步造成美國經濟巨大損失的擔憂。西德州中質原油(WTI)6月合約收跌43.4%，報每桶11.57元。

21日到期的5月合約前一天跌入負值，代表產油商將為買家付錢。這是因為新冠病毒關閉經濟，類似煉油廠的大型石油買家不再需要更多石油，因為它們的儲油槽幾乎已滿載。5月合約21日恢復正值。

Fundstrat Global Adivsors研究主管李湯姆(Tom Lee)在報告中說：「如果需要任何提醒人們全球經濟活動的急劇下降的重點，WTI石油期貨價格出現負值就夠了。」「但是石油是全球『居家限令』下的長期問題，在西方國家和美國重啟經濟之前，這種情況不會改變。而且，在各級政府自認可以應對醫療危機之前，經濟是無法開放的。」

，讓散戶投資人購買石油期貨的散戶投資者的美國石油基金ETF下跌27.5%至2.73元。來寶能源(Noble Energy)和康菲石油(ConocoPhillips)是史指能源類股中跌幅最大的個股，跌幅都超過1.9%。

IBM股價下跌3.03%，該公司宣布，由於新冠病毒的傳播，第1季營收較去年同期下降3.4%。因軟體和全球業務部門在3月最後2周遭受強勁的阻力，Salesforce和Oracle的股價均下跌4.8%以上。

Core Alternative Capital CEO珀塞爾(David Pursell)說：「股票的基本面已經變得很難判斷。」「各企業的財務長都紛紛取消下季財測，因為他們真的不知道需求會是什麼樣。」

投資人繼續觀察新冠病毒大流行以及重新開放經濟的計畫。跡象顯示紐約已經度過最嚴重的疫情。喬治亞州公布重新開放該州經濟的正面計畫，呼籲企業最快在24日重新營業。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示：「市場動盪依然激烈，因為任何新聞訊息的微妙變化都能影響投資人情緒大幅變動。」「市場希望最嚴重的疫情已過去，因此上周急劇上漲。但隨著經濟的重新開放將引發激烈的辯論，這種樂觀情緒可能會面臨阻力。」