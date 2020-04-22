南韓家族集團領袖年輕化 女性嶄露頭角

一份南韓當地的最新數據顯示，相較於往年，南韓企業集團中，來自老闆家族的女性與較年輕世代主管增加。

研究機構韓國CXO研究所在對南韓200大企業集團展開調查後發現，六個集團的董事長都出生於1970年代，且在這些集團的150位年輕主管中，有25%是女性。

掌理韓國前十大財閥的最年輕商業領袖，包括42歲的樂金集團（LG）會長具光謨、和45歲的韓進集團董事長趙源泰。具光謨於2018年接任會長時才40歲，趙源泰則在去年4月父親趙亮鎬辭世後，繼承公司。

此外，48歲的鄭志宣已擔任現代百貨會長13年；49歲的李仁玉，自2013年以來便一直擔任南韓耐火材料製造集團的會長。

這份調查也指出，還有15位年輕的副會長近期可望接任會長職務，例如50歲的現代汽車集團執行副會長鄭義宣、和49歲的耐克森輪胎副會長姜鎬贊；這兩人分別是各自公司現任領導人鄭夢九和姜炳重的獨子。

調查也發現，在南韓200大家族集團中，有33位年輕女社長，包括50歲的新羅酒店社長李富真、49歲的新世界社長鄭佑京等。

在1970年代出生、150名出身自老闆家族的年輕主管中，以在1970到1975年之間出生者最多，共24人，另外23人在1970或1971年出生，四人出生於1990年代；在這150人裡，男性占77.3％，女性占22.7％。