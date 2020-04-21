交易商未見過油市如此「瘋狂」 未來恐更常見負油價

油市正面臨未曾有過的情況，史無前例首度跌入負值，原因是受新冠肺炎疫情拖累需求，以及快要沒有空間可儲存過剩的石油。

財經網站CNBC報導，石油交易商警告，投資人只能猜測何時會解除居家避疫令，以及何時原油需求可能恢復，但油價恐怕會持續以相當低的水準進行交易。

能源顧問業者RBN Energy執行長Rusty Braziel指出，「若我們7月尚未從疫情中復甦，帶動經濟的力道不夠強，加上儲油空間已滿，那麼原油價格恐怕會歸零」，他說周一的油市很「瘋狂」。他並表示，在他逾40年的交易生涯裡，他從「未見過像這樣的事情發生」。

西德州中級原油（WTI）5月期貨20日結算價為負37.63美元，跌逾100%，意味賣方實際上會付錢出脫手上持有的石油。5月期貨21日到期，拖累油價劇烈下跌，交易商爭相軋平原油部位。

顧問業者Enverus策略分析副總裁強森（Bernadette Johnson）表示，在需求回復前，WTI原油6月期貨恐怕會面臨同樣的壓力，她認為6月期貨將會「在下個月開始走低」。

強森說，「我們現在進入封閉式經濟」，「產品需求下滑，而當產品需求下滑時，你就不會買原油。如果你不買原油，沒有存放的空間時，你就不會生產原油，這就是問題所在」。他並預估，短期內WTI原油價格會徘徊在每桶10至12美元的區間。