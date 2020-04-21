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日經：蘋果通知供應商 計劃未來一年提高iPhone產量4%

經濟日報 / 編譯任中原
日經新聞報導，蘋果公司已通知多家供應商，表示該公司計劃從現在到2021年3月期間，共製造約2.13億支iPhone手機，比一年前增加4%。法新社
日經新聞報導，蘋果公司已通知多家供應商，表示該公司計劃從現在到2021年3月期間，共製造約2.13億支iPhone手機，比一年前增加4%。法新社

日經新聞報導，蘋果公司已通知多家供應商，表示該公司計劃從現在到2021年3月期間，共製造約2.13億支iPhone手機，比一年前增加4%。

報導指出，由於新冠肺炎疫情抑制需求，因此蘋果計劃增產，讓供應商對感到意外；不過業者預期，蘋果可能是要為5G版的新款iPhone建立零組件庫存，以免未來發生零組件供應短缺的難題。蘋果今年可能推出三到四款5G手機，一些必要零組件的供應商已經開始出貨。

新冠肺炎 蘋果 手機

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