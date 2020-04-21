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全球煉油廠被迫關 專家：需求若不快恢復 負油價恐持續
國際油價暴跌，加上市場仍然供過於求，世界各地一些煉油廠正被迫暫停營運，且有專家認為，若美國原油期貨6月合約價格，跌到跟5月價格的歷史低點，其他月份的合約價格恐跟著步入後塵。
彭博資訊報導，隨著危機波及整個產業，從美國到義大利的煉油廠已經關閉。葡萄牙煉油商Galp Energia說，由於位於南部希尼斯（Sines）的煉油廠儲油設備接近飽和，將停業一個月。
在亞洲，銀行業者也愈來愈不願放款給大宗商品交易商，因為它們日益擔心違約風險。荷蘭國際集團銀行駐新加坡大宗商品策略主管派特森說：「如果需求不能很快開始恢復，6月合約價格恐面臨類似命運。」
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