快訊

直播／國防部長嚴德發為軍艦染疫自請處分 率將領鞠躬道歉

鬧脾氣大賽？美拔WHO銀根 恐加劇全球健康不平等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球煉油廠被迫關 專家：需求若不快恢復 負油價恐持續

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
全球煉油廠在疫情造成需求大幅衰退情況下被迫關閉，圖為埃克森美孚位在德州灣城的煉油廠。路透
全球煉油廠在疫情造成需求大幅衰退情況下被迫關閉，圖為埃克森美孚位在德州灣城的煉油廠。路透

國際油價暴跌，加上市場仍然供過於求，世界各地一些煉油廠正被迫暫停營運，且有專家認為，若美國原油期貨6月合約價格，跌到跟5月價格的歷史低點，其他月份的合約價格恐跟著步入後塵。

彭博資訊報導，隨著危機波及整個產業，從美國到義大利的煉油廠已經關閉。葡萄牙煉油商Galp Energia說，由於位於南部希尼斯（Sines）的煉油廠儲油設備接近飽和，將停業一個月。

在亞洲，銀行業者也愈來愈不願放款給大宗商品交易商，因為它們日益擔心違約風險。荷蘭國際集團銀行駐新加坡大宗商品策略主管派特森說：「如果需求不能很快開始恢復，6月合約價格恐面臨類似命運。」

義大利 尼斯 荷蘭

延伸閱讀

負油價為短期畸形現象 法人看好這四大族群

羥氯奎寧治新冠肺炎 法國54人出現心臟問題

川普鼓吹服用奎寧抗肺炎 54人出現心臟問題

川普鼓吹的瘧疾藥再遭質疑 法專家：54人出現嚴重心臟問題

相關新聞

國際油價狂跌 比這些東西還便宜……

國際油價崩跌，21日交割的西德州原油期貨跌入負值，20日結算價報每桶-37.63美元，21日回升至每桶0.1美元。外媒紛...

國際油價持續走弱！布倫特原油挫逾7% 失守24美元大關

國際油價21日持續走跌，英國布倫特原油期貨價格下跌逾7%至每桶23.76美元，昨日驚見負值的美國期油價格今日雖上漲近倍，...

全球煉油廠被迫關 專家：需求若不快恢復 負油價恐持續

國際油價暴跌，加上市場仍然供過於求，世界各地一些煉油廠正被迫暫停營運，且有專家認為，若美國原油期貨6月合約價格，跌到跟5...

夏普口罩超夯到網站癱瘓 智慧家電也斷網

日本民眾瘋搶夏普的最新產品—口罩，開賣第一天就擠爆伺服器，登入電商網站根本難如登天。夏普的智慧家電商品也出現連網問題。

國際油價續探底！紐約6月期油暴跌逾40% 布倫特跌近30%

國際油價連2日重挫，美國6月期油價格走跌逾31%至每桶13.78美元，一度暴跌逾40%摜破每桶12美元關卡，英國布倫特原...

太陽系外行星神秘消失？真相是它可能從未存在

《美國國家科學院院刊》（PNAS）20日刊登新研究指出，最先觀測到的太陽系外行星（Exoplanet）中，其中一個可能從...

歐盟主席盼增預算 遭成員國反對

歐盟執委會主席馮德萊恩要求歐盟提高預算拼轉型，卻遭到多國反對。馮德萊恩日前提出彈性合作、綠化及數位化等政策復甦經濟，並要求歐盟提升預算執行，遭到法國、盧森堡等國反對。盧森堡財政部長葛雷梅格納表示，該提議迫使各國在疫情壓力下簽署，恐對談判後期造成混亂。

學者看負油價：第二季經濟數據會更慘

5月交割西德州中級原油（WTI）期貨首見負油價，引發通貨緊縮疑慮。經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加，但這是警訊，大家要有心理準備，第二季經濟數據會比第一季更慘。

CNN：美油業面臨末日 俄沙仍持續過量供油

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國油業正面臨末日場景。新冠肺炎疫情造成原油需求驟降，全球各地快要沒有空間可儲存過剩石油，在此同時，俄羅斯和沙烏地阿拉伯仍持續過量供油。

倉儲爆滿 美5月期貨首見「負油價」

美國原油期貨價格周一（20日）首見降到零以下，顯示倉儲空間耗盡，難以儲存，若不是全球經濟放緩就能用掉的所有過剩原油。

美驚見負油價 應是暫時現象投資人看好今秋反彈

美國原油期貨價格周一（20日）首見降到零以下，顯示倉儲空間耗盡，難以儲存若不是全球經濟放緩就能用掉的所有過剩原油。

油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

美國有線電視新聞網報導，美國油業正面臨末日場景。新冠肺炎疫情造成原油需求驟降，全球各地快要沒有空間可儲存過剩石油，在此同...

熱門新聞

金正恩傳手術後命危 美國密切監測情報

油價大崩盤 史上首次跌到負值

新加坡總理夫人臉書貼文「嘻嘻嘻」 網疑惑「開心什麼」

空前崩跌！紐約原油-37.63美元作收 下跌逾300%！

金正恩手術命危？包括腦死在內謠言滿天飛

油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。