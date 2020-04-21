全球煉油廠被迫關 專家：需求若不快恢復 負油價恐持續

5月交割西德州中級原油（WTI）期貨首見負油價，引發通貨緊縮疑慮。經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加，但這是警訊，大家要有心理準備，第二季經濟數據會比第一季更慘。

2020-04-21 14:43