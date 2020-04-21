夏普口罩超夯到網站癱瘓 智慧家電也斷網
日本民眾瘋搶夏普的最新產品—口罩，開賣第一天就擠爆伺服器，登入電商網站根本難如登天。夏普的智慧家電商品也出現連網問題。
夏普在台北時間21日上午9時於自家電商平台上開賣口罩，夏普自產口罩的外觀和其他亞洲口罩的外觀大同小異，唯獨底部印有夏普商標。一盒50片裝的口罩售價2,980日圓（28美元），消費者每三天限購一盒。
朝日新聞報導，夏普的物聯網（IoT）裝置也出現問題，像是透過智慧手機連線遙控的冷氣機和智慧貓砂盆出現斷網。夏普一名代表為此表示歉意，並表示正尋找原因，可能是因數據流量一時集中到管理電商平台和智慧裝置的伺服器。
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