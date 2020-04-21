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太陽系外行星神秘消失？真相是它可能從未存在

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
哈伯太空望遠鏡每隔2年拍攝照片顯示，Fomalhaut b越來越大，光芒越來越黯淡。2014年的影像更是消失的無影無蹤。最新研究指向Fomalhaut b可能是2個類似彗星、直徑超過200公里的微行星碰撞後創造出來的亮塵埃雲。畫面翻攝：Spacetelescope.org/NASA, ESA, and A. Gáspár and G. Rieke (University of Arizona)
哈伯太空望遠鏡每隔2年拍攝照片顯示，Fomalhaut b越來越大，光芒越來越黯淡。2014年的影像更是消失的無影無蹤。最新研究指向Fomalhaut b可能是2個類似彗星、直徑超過200公里的微行星碰撞後創造出來的亮塵埃雲。畫面翻攝：Spacetelescope.org/NASA, ESA, and A. Gáspár and G. Rieke (University of Arizona)

《美國國家科學院院刊》（PNAS）20日刊登新研究指出，最先觀測到的太陽系外行星（Exoplanet）中，其中一個可能從一開始就不存在，而是2個微行星（planetesimal）碰撞爆炸後散布的塵埃雲。

《CNN》報導，天文學家卡拉斯（Paul Kalas）等人2008年發表研究，根據2004年和2006年收集的資料，認為距離地球25光年的南魚座α（Fomalhaut）有行星環繞，並取名為「Fomalhaut b」。由於哈伯太空望遠鏡能拍到清晰可見的亮點移動，Fomalhaut b被認為是第一個運用直接影像發現的太陽系外行星。

不過，Fomalhaut b的幾個特徵都和太陽系外行星傳統認知不符，哈伯太空望遠鏡每隔2年拍攝照片也顯示Fomalhaut b越來越大，光芒卻越來越黯淡。2014年的影像更是消失的無影無蹤。

美國亞利桑納大學斯圖爾德天文台（University of Arizona Steward Observatory）助理天文學家賈斯帕（Andras Gaspar）的團隊徹底研究所有檔案後，得出的結論就是Fomalhaut b可能從一開始就不存在。研究認為，所謂的Fomalhaut b，其實是2個類似彗星、直徑超過200公里的微行星碰撞後創造出來的亮塵埃雲，因此被誤會是太陽系外行星。

根據該團隊的模型，類似天文事件每20萬年就會在南魚座α恆星系發生一次，哈伯太空望遠鏡則是躬逢其盛、拍到碰撞的後果。2004年首度觀測到的塵埃雲已隨時間擴散，被困在繞行恆星、有著彗星等冰、塵埃和冰凍天體的大碎片環中，黯淡到太空望遠鏡無法再拍到的程度。

「這種碰撞極端罕見，我們其實看到其中之一的證據，因此非常重要。」賈斯帕說：「我們相信，我們是在正確的時間和地點，用哈伯太空望遠鏡目擊到如此難以置信的天文事件。」

2008年發布的太陽系外行星Fomalhaut b概念圖。天文學家卡拉斯等人當時發表論文，指恆星南魚座α（Fomalhaut）有行星環繞，並取名為「Fomalhaut b」，但學界認為Fomalhaut b幾個特徵和傳統的太陽系外行星不符。畫面翻攝：Spacetelescope.org/ESA, NASA and L. Calçada (ESO)
2008年發布的太陽系外行星Fomalhaut b概念圖。天文學家卡拉斯等人當時發表論文，指恆星南魚座α（Fomalhaut）有行星環繞，並取名為「Fomalhaut b」，但學界認為Fomalhaut b幾個特徵和傳統的太陽系外行星不符。畫面翻攝：Spacetelescope.org/ESA, NASA and L. Calçada (ESO)

太空 太陽系 彗星

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