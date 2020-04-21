國際油價狂跌 比這些東西還便宜……

國際油價崩跌，21日交割的西德州原油期貨跌入負值，20日結算價報每桶-37.63美元，21日回升至每桶0.1美元。外媒紛紛以油價比瓶裝水、可樂、啤酒甚至一袋衛生紙還便宜大肆報導。

新冠肺炎疫情導致能源需求崩跌，加上美國儲油空間已接近極限，促使沒有儲油能力的交易員不惜成本拋售，令原油價格重挫。

美聯社報導稱，油價已低於瓶裝水的價格；英國太陽報則表示，一桶原油的價格，比「一品脫（約586 c.c.）啤酒」或「一盒口香糖」還便宜。

被媒體拿來與油價比較的，還有可樂、衛生紙、咖啡等，凸顯油價跌至前所未見的水準，以及美國石油市場供過於求的嚴重程度