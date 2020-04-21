任天堂傳追加Switch訂單到年產2,200萬台

任天堂據了解已經要求協力廠商增加Switch生產，以求滿足因新冠疫情激增的全球需求；不過因為諸如記憶體這類關鍵零件欠缺，恐無法如願快速把產量拉高。

消息人士告訴彭博資訊，任天堂已經向供應鏈修正本會計年度（截至明年3月）Switch生產目標到2,200萬台，這個水準雖與前一會計年度相當，不過已上調了先前稍微下修的目標。

Switch已上市三年，通常遊戲機產品在第四年銷售會開始減緩，以往超級曾非常熱銷的Wii也是如此。

任天堂在今年2月新冠疫情大流行之前，起就開始努力提高Switch產量，後來全球許多人口被迫居家避疫，讓數百萬宅在家的玩家搶著玩Switch最新推出的熱門遊戲《動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）。售價300美元的Switch在世界多個市場賣光，包括日本。