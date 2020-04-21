美驚見負油價 應是暫時現象投資人看好今秋反彈

美國原油期貨價格周一（20日）首見降到零以下，顯示倉儲空間耗盡，難以儲存若不是全球經濟放緩就能用掉的所有過剩原油。

華爾街日報報導，5月交割西德州中級原油（WTI）期貨價周一竟以每桶負37.63美元作收，遠低於上周五的18.27美元。這意味賣家必須付錢給買家才能讓貨物脫手。

由於全球數十億人居家避疫，煉油廠、倉儲設施、油管，甚至是油輪，都已快速滿載。

6月交割的原油期貨仍為正值。交易最熱絡的合約，6月原油期貨周一下跌18%，收黑在20.43美元，但較遠期的11月原油期貨約31.66美元。

較高的油價，如同最近的股市，反映投資人樂觀看待全球經濟會在今年稍晚反彈，屆時燃油需求將回升，吸收掉過剩的供應。然而，部分分析師指出，油價若在低於許多生產商收支平衡點的每桶30美元，仍代表經濟前景有隱憂。

周一的交易因5月期貨合約即將到期更形惡化。隨著交割日期愈來愈近，期貨價格與實際油價趨於一致。

合約到期也驅趕無意實物交割的投機者。控制大量期貨合約的股票指數型基金（ETF）就必須在到期日前賣出。強迫斬倉加深價格跌勢。

美國總統川普說，他的政府正尋求購買原油增加美國戰略石油儲備。

在油價降到負值之前，當下和稍後交割的期貨合約價差已刷新紀錄，這對交易商來說是罕見的機會。市場研究業者Kpler的經濟學家艾安森說：「如果你找得到倉儲，可以賺大錢。」

能載運200萬桶原油、也能當海上儲油平台的超大原油運輸船（VLCC），租賃費已經飆漲。簽六個月租期的合約，每日平均費率大約10萬美元，遠高於一年前的2.9萬美元；全年合約漲至7.25萬美元，相較下，一年前是3.05萬美元。現貨船平均日租則漲到六倍高的每天近15萬美元。

根據Kpler，海上油輪儲量在3月底約為1.09億桶，上周五達到1.41億桶。