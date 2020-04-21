快訊

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染

從防疫隔離到「種族屠殺」？德國瘟疫小史 黑死病與大流感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美驚見負油價 應是暫時現象投資人看好今秋反彈

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國德州休士頓的Valero煉油廠。法新社
美國德州休士頓的Valero煉油廠。法新社

美國原油期貨價格周一（20日）首見降到零以下，顯示倉儲空間耗盡，難以儲存若不是全球經濟放緩就能用掉的所有過剩原油。

華爾街日報報導，5月交割西德州中級原油（WTI）期貨價周一竟以每桶負37.63美元作收，遠低於上周五的18.27美元。這意味賣家必須付錢給買家才能讓貨物脫手。

由於全球數十億人居家避疫，煉油廠、倉儲設施、油管，甚至是油輪，都已快速滿載。

6月交割的原油期貨仍為正值。交易最熱絡的合約，6月原油期貨周一下跌18%，收黑在20.43美元，但較遠期的11月原油期貨約31.66美元。

較高的油價，如同最近的股市，反映投資人樂觀看待全球經濟會在今年稍晚反彈，屆時燃油需求將回升，吸收掉過剩的供應。然而，部分分析師指出，油價若在低於許多生產商收支平衡點的每桶30美元，仍代表經濟前景有隱憂。

周一的交易因5月期貨合約即將到期更形惡化。隨著交割日期愈來愈近，期貨價格與實際油價趨於一致。

合約到期也驅趕無意實物交割的投機者。控制大量期貨合約的股票指數型基金（ETF）就必須在到期日前賣出。強迫斬倉加深價格跌勢。

美國總統川普說，他的政府正尋求購買原油增加美國戰略石油儲備。

在油價降到負值之前，當下和稍後交割的期貨合約價差已刷新紀錄，這對交易商來說是罕見的機會。市場研究業者Kpler的經濟學家艾安森說：「如果你找得到倉儲，可以賺大錢。」

能載運200萬桶原油、也能當海上儲油平台的超大原油運輸船（VLCC），租賃費已經飆漲。簽六個月租期的合約，每日平均費率大約10萬美元，遠高於一年前的2.9萬美元；全年合約漲至7.25萬美元，相較下，一年前是3.05萬美元。現貨船平均日租則漲到六倍高的每天近15萬美元。

根據Kpler，海上油輪儲量在3月底約為1.09億桶，上周五達到1.41億桶。

油價 華爾街

延伸閱讀

西德州原油驚見負油價 台塑化：非正常現象

加油免錢？史上首見負油價 必知三件事

史上首見「負油價」下周加油不用錢？中油這麼說

跌到負值太罕見？元大原油正2買盤湧 溢價衝270%

相關新聞

油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

美國有線電視新聞網報導，美國油業正面臨末日場景。新冠肺炎疫情造成原油需求驟降，全球各地快要沒有空間可儲存過剩石油，在此同...

美驚見負油價 應是暫時現象投資人看好今秋反彈

美國原油期貨價格周一（20日）首見降到零以下，顯示倉儲空間耗盡，難以儲存若不是全球經濟放緩就能用掉的所有過剩原油。

澳洲新冠疫情目前最大受災戶 維珍航空進入破產管理

澳洲維珍航空（Virgin Australia）成為澳洲新冠病毒疫情爆發以來，受災戶中的最大一家公司。今天（21日）澳洲...

迪士尼「十萬員工無薪假」：米老鼠犧牲基層的品牌危機？

「『地表最快樂的地方』付不出薪水了，請先回家吃自己...？」自武漢肺炎疫情大爆發以來，全球娛樂產業龍頭「華特迪士尼」旗下的迪士尼樂園紛紛閉園，公司損失慘重。美國方面超過10萬名員工——相當於全公司50%勞動力——也自本周開始進入了「無限期放無薪假」的停工狀態，預估1個月將可省下5億美元。長期穩坐業界龍頭的迪士尼不只帝國版圖多元、資本雄厚，儘管公司高層先前已表態自砍年薪「共體時艱」，但大部分的高管薪酬卻仍未受影響，股息照領、高額年終照拿；迪士尼率先開刀基層、大放無薪假，也隨即惹來輿論嘲諷迪士尼「不愧為邪惡帝國」。過往血汗壓榨底層員工醜聞不斷的迪士尼，市場分析亦唯恐無薪假風波將再挫品牌形象？

經濟解析／石油完全不值錢 深化全球經濟危機

石油市場在星期一（20日）出現世代最大危機，在一天之內，美國石油指標西德州中級原油5月交割的期貨由每桶正17.85美元，...

近月油價跌至負值 道瓊指數挫近600點

由於美國原油價格歷史性的跌幅引發人們對新型冠狀病毒關閉經濟造成損失的擔憂，股市大跌。挹注現已枯竭的小企業救助貸款計畫資金的延遲，也打壓了投資人情緒。

油價大崩盤 史上首次跌到負值

國際油價出現前所未見崩盤走勢，五月交貨的美國西德州輕原油價格20日開盤後一路下跌，台灣時間21日清晨2點過後跌破0美元成...

被供應過剩和疫情打趴 紐約油價盤中跌破5美元

由於供應過剩以及武漢肺炎疫情衝擊需求，美國基準原油價格今天盤中滑落到到前所未見的低點，跌破每桶5美元

日3月出口重挫 四年最慘

新冠疫情衝擊全球需求和貿易，日本3月出口年比減幅為四年來最大，加入亞洲多國3月出口大幅下滑的行列。在此同時，疫情加深全球經濟衰退的疑慮，也使亞洲多國的出口前景低迷。

華府挺小企業 緩徵關稅

美國加碼援助企業，包括朝野兩黨最快20日就會對規模4,700億美元的紓困方案達成共識，幫助受疫情打擊的小企業，華府並決定對部分關稅緩徵三個月。

美股空頭部位攀高

在新冠肺炎疫情引發美國股市劇烈震盪之際，許多投資者都押注股市未來可能進一步下跌，空頭部位攀升至多年高點，尤其旅遊相關個股更是空頭狙擊的主要目標。

各國救經濟 擬鬆綁禁足令

為了緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，各國紛紛鬆綁經濟限制措施，紐西蘭將在27日放寬限制，法國將在未來兩周內公布解除封鎖的計畫。許多亞、非、拉美開發中國家政府在「生命」與「生計」之間掙扎下，不得不已允許一些關鍵產業開始復工。

熱門新聞

金正恩傳手術後命危 美國密切監測情報

油價大崩盤 史上首次跌到負值

新加坡總理夫人臉書貼文「嘻嘻嘻」 網疑惑「開心什麼」

空前崩跌！紐約原油-37.63美元作收 下跌逾300%！

影／日人好市多瘋搶口罩畫面曝光 大批民眾如「喪屍」推擠

油價續崩！美國原油期貨重挫逾31% 摜破每桶13美元大關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。