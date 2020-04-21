全球還有哪裡可以用來儲存過剩的石油？

美國西德州原油因為生產太多，需求又被新冠疫情重擊，油沒地方儲放又交割在即，演成今天（21日）到期的5月西德州原油期貨價格在昨天潰跌到每桶-37.63美元。現在從美國德州到俄羅斯的西伯利亞的油槽，已紛紛滿載，石油交易商明天開始又要新一輪的儲油設施尋覓艱苦旅桯。

石油交易商對存儲設施短缺的恐慌周一（20日）達到高點，他們瘋狂拋售今天到期的5月石油期貨合約，以免被迫在無處存放的情況下接收實物原油。拋售熱潮推動紐約原油期貨價格歷史上首次跌至零以下。

以Martijn Rats為首的摩根士丹利析師指出，近月交割的期貨油價能跌成這樣，顯示現今市場上真找得到地方儲存實體石油的玩家十分稀有。交易商明天需要再煩惱大約一個月後要到期的6月合約，那些石油要往哪裡放。彭博資訊分析，輪船、管道、煉油廠的儲油槽、港口甚至火車車廂是交易商還能有的幾個選擇。

● 儲油槽

在沙烏地阿拉伯原油湧入全球三個大陸的儲油槽之際，美國也在迅速耗盡各種儲油可能。據知情人士透露，自2月底以來，美國幾乎所有的陸上商用儲油設施都已被預訂一空。世界最大商用油庫在美國奧克拉荷馬州庫欣（Cushing），根據美國能源信息署的數據，截至上周，庫欣的儲存空間約有71%已被填滿。

● 浮動儲存

根據Clarksons Platou統計，截至上周，全球浮動儲存之油桶量已爆增2,000萬桶，達1.96億桶。但是美國因《瓊斯法案》規定在美國港口之間運輸貨物的船舶必須懸掛美國國旗並雇用美國船員，所以美國業者把石油存在海上油輪中並不可行。

● 火車車廂

儲存空間相當有限的俄羅斯，現在正在加入加拿大與美國的行列，考慮把石油留在鐵路列車場中。

● 輸油管道

一位知情人士說，南美的一家主要生產者正考慮用煉油廠的儲油槽甚至是輸油管道來儲存石油。俄羅斯生產商也正在考慮把石油儲存在管道之中。

● 油袋

一家公司甚至推廣使用聚乙烯袋子來儲存瀝青和原油副產品。