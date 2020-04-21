南韓4月頭20天出口銳減27％ 全球貿易添警訊

南韓本月出口量銳減，凸顯新冠病毒疫情引發各地實施封鎖措施，衝擊全球貿易往來。

南韓關稅廳21日公布，4月頭20天出口較一年前下滑27%。其中，對最大貿易夥伴國中國的出口衰減17%。半導體出口下滑15%。

南韓向來會比許多國家提前公布出口數據，且公布的頻率更頻繁，讓人初步觀察全球貿易的最新情勢。

最新數據可能誇大出口下滑幅度，原因是今年4月份頭20天比去年同期少兩個工作天。儘管如此，仍凸顯新冠病毒疫情正衝擊全球供應鏈與整體需求。

關稅廳的數據顯示，南韓4月頭20天每日平均出口量較一年前下滑17%。汽車外銷下滑29%，石油產品出口銳減逾半。對美國與日本出口分別減少18%與20%。南韓整體進口量則衰減19%。

南韓國內生產毛額（GPD）數據預定本周稍後出爐，可能顯示南韓第1季經濟創下全球金融危機以來最嚴重萎縮情況。政府正忙著動用諸多措施協助企業與家庭度過這場危機，而且也已將向國會提交第二套追加預算。