油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

美國有線電視新聞網報導，美國油業正面臨末日場景。新冠肺炎疫情造成原油需求驟降，全球各地快要沒有空間可儲存過剩石油，在此同時，俄羅斯和沙烏地阿拉伯仍持續過量供油。

兩起黑天鵝事件導致油價崩跌到美國頁岩油公司無法獲利的程度。美國5月原油期貨20日降至負值，這是自1983年開始在紐約商業交易所（NYMEX）交易以來未曾出現過的現象，可說是油市有史以來最糟的一天。

目前，美國6月交割原油期貨合約仍在每桶20美元以上，但這也很慘。

挪威能源諮詢公司雷斯塔德（Rystad Energy）頁岩研究部門主管阿伯拉莫夫表示：「30美元已經相當糟，一旦降到20美元或甚至10美元，就是一場惡夢。」

許多油公司在榮景時背負太多債務，有些將無法熬過這次的景氣低迷期。

根據雷斯塔德的估計，油價若在20美元，2021年底前會有533家石油探勘和生產的公司聲請破產，降到10美元則會有超過1100家公司聲請破產。

阿伯拉莫夫說：「10美元的話，幾乎每家有債務的美國能源公司都必須聲請《破產法》第11章的保護，或者考慮策略聯盟的機會。」

油價創新低最令人震驚之處是，此事發生在美國總統川普介入、俄羅斯和沙烏地阿拉伯同意減產結束價格戰之後。石油輸出國組織及合作夥伴已達成創紀錄的減產協議。川普說，石油輸出國組織及夥伴國的協議將挽救數不盡的工作和油田所需的穩定。他12日還推文「感謝並恭喜俄羅斯總統普亭和沙烏地阿拉伯國王薩爾曼」。

然而，原油價格持續下跌，部分原因是減產要到5月才生效，需求卻不斷消失。因疫情影響，飛機和汽車停在原地，工廠也停工。

石油業寄望，油價周一跌到負值只是因為期貨合約轉倉出現的偶然現象。但原油合約每個月都要轉倉，並沒有次次跌到紀錄低點。重點在於石油賤價的情況會維持多久。如果價格很快反彈，許多油公司就能避免破產。