交割前最後一個交易日 紐約5月油價急彈轉正

紐約5月交割期貨油價今天最後一個交易日在亞洲盤反彈，且由昨天史上首見的負值轉正。

5月交割西德州原油周二（21日）在亞洲早盤交易時反彈，由周一一度跌到負40.32美元的谷底翻升轉正，報每桶1美元左右。不過，成交量30倍於5月期貨的6月期貨漲到每桶21美元，兩者價差反映市場近期需要做原油實物交割的人可能找不到處置這些原油的地方。新冠防疫措施導致的需求匱乏，已經讓美國石油儲存設施達到極限。

普利茲獎得主石油歷史學家、IHS Markit 副董事長丹尼爾．尤金（Daniel Yergin）說：「5月原油合約臨終留下的不是嗚咽，而是哀嚎。」

WTI原油期貨如此劇烈波動，表明當工業和經濟停頓之際，美國石油市場供過於求的窘境。全球原油指標布蘭特原油價位仍在每桶25美元，反映最大石油進口國中國大陸的需求回升。

新加坡時間8:10，WTI 5月交割期貨報1.20美元，周一收在負37.63美元。6月期貨漲4.7%至21.38美元，布蘭特原油漲0.2%至25.62美元，周一大跌8.9%。