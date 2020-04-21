IBM受疫情衝擊第1季營收下降 撤銷全年獲利預測
IBM公布第1季營收下降，並撤銷全年利潤預測，可見新冠病毒大流行已成為IBM向雲端運算領域轉型的另一個障礙。
IBM周一公布，截至3月31日的一季營收下降3.4%，至176億美元。根據彭博匯編的數據，分析師原估為177億美元。
IBM盤後股價跌3%，正常交易時段收在120.41美元，今年以來跌10%。
本月初上任的IBM新執行長Arvind Krishna面臨著領導這家108年歷史的科技巨頭擺脫疫情衝擊的挑戰。許多企業和機構已經延後大型資訊科技的採購，避免昂貴、複雜且可能擾亂現有業務流程的IT項目。在冠狀疫情肆虐之前，IBM提高營收極為吃力。
Nucleus Research 執行長 Ian Campbell 指出，財報結果表明 Krishna必須不只是守成而已。
IBM第1季調整後每股純益1.84美元，分析師原估均值為1.81美元。財務長 Jim Kavanaugh稱，今年目標削減費用20億美元。
IBM第1季雲端業務營收成長19%，至54億美元，得益於來自2018年收購的Red Hat的貢獻。
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