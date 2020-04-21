IBM受疫情衝擊第1季營收下降 撤銷全年獲利預測

「『地表最快樂的地方』付不出薪水了，請先回家吃自己...？」自武漢肺炎疫情大爆發以來，全球娛樂產業龍頭「華特迪士尼」旗下的迪士尼樂園紛紛閉園，公司損失慘重。美國方面超過10萬名員工——相當於全公司50%勞動力——也自本周開始進入了「無限期放無薪假」的停工狀態，預估1個月將可省下5億美元。長期穩坐業界龍頭的迪士尼不只帝國版圖多元、資本雄厚，儘管公司高層先前已表態自砍年薪「共體時艱」，但大部分的高管薪酬卻仍未受影響，股息照領、高額年終照拿；迪士尼率先開刀基層、大放無薪假，也隨即惹來輿論嘲諷迪士尼「不愧為邪惡帝國」。過往血汗壓榨底層員工醜聞不斷的迪士尼，市場分析亦唯恐無薪假風波將再挫品牌形象？

2020-04-21 08:30