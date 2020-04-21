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經濟解析／石油完全不值錢 深化全球經濟危機

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
西德州中級原油20日崩跌到每桶負37.63美元。 路透
西德州中級原油20日崩跌到每桶負37.63美元。 路透

石油市場在星期一（20日）出現世代最大危機，在一天之內，美國石油指標西德州中級原油5月交割的期貨由每桶正17.85美元，一路狂瀉到負37.63美元。也就是油市猶如在平行宇宙一般，油商一度願意付40美元一桶的價錢，只求有人能把石油帶走。

5月交割西德州原油周二（21日）在亞洲早盤交易時反彈，上漲23.30美元，但仍在零以下，每桶報負14.33美元。交易更活躍的6月期貨價格在每桶正20.92美元的「相對正常」水準。如此大的正價差顯示近月即將到期的期貨面臨嚴重的需求與儲存問題，市場因新冠病毒疫情需求空前大減，煉油廠原油使用驟降，油太多沒人要又沒地方存放，只得一再壓低近月價格到有行無市的田地。

Merchant Commodity Fund創辦人、避險基金投資人Doug King說：「周一是全球石油業崩毀的一日。美國的儲油空間就要滿，產生某些不幸的市場預期。」

另一個油價重要指標布蘭特原油，期貨20日也下跌，不過仍收在每桶正25美元之上。彭博資訊指出，油價跌到負值顯示在新冠疫情之下石油市場的根本事實，那就是這個先前已長期供過於求的全球最重要商品，正在快速地喪失所有價值。

油市挫跌將為全球經濟帶來通縮，令全球央行抗疫救經濟的任務更加複雜。

國際石油市場根本來不及等到石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）減產，或是以關稅來減緩進口，價格就已經跌到負數。周一史無前例的油價崩跌不會是單一偶發事件，而是預警有更多的痛苦將接踵而至。

花旗銀行集團資深石油分析師Ed Morse說：「如果全球的石油儲存惡化得更快，布蘭特原油也有可能追隨西德州原油，向下探底。」

油價 疫情 石油

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