WTI原油期貨史無前例跌破零 美元因石油相關貨幣受壓而走強

美元走強，石油出口國貨幣重挫，周二到期的5月西德州中級原油（WTI）原油期貨史無前例地跌破零。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至99.955，白宮要求聯邦機構為員工重返辦公室工作做好準備，並於各州的解封計畫保持一致。

紐約州州長郭謨表示，紐約州的疫情已經開始降溫。紐約州過去24小時新增死亡病例降至本月初以來單日最低。另外，白宮經濟顧問庫德洛表示，兩黨就額外救助計畫的磋商取得進展。

5月交割WTI原油期貨跌破零，推動美元兌挪威克朗一度上漲1.5%，至10.4808；美元兌加幣一度上漲1%至1.4137。

Tempus 外匯交易員 Juan Perez 表示，油價狂瀉提升美元作為避險資產的吸引力。

紐西蘭元兌美元上漲0.2%，至0.6045；一度漲0.9%。紐西蘭將從下周開始部分放寬全國範圍的封鎖限制措施

美元兌日圓上漲0.1%至107.66；仍在上周交易區間內，但低於200日移動均線。歐元兌美元下跌0.1%，至1.0865。德國總理梅克爾表示，德國準備參與更多的歐盟疫情危機因應措施。