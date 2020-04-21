台積電ADR跌隨費半跌2.1％ 溢價縮為不到4％
台積電ADR周一收盤跌1.10美元報52.59美元，較台北交易股票溢價縮減為4%。
費城半導體周一跌2.2%。
美國股市周一收跌，從六周高峰回落，隨著原油期貨價格出現史無前例的暴跌，以及大量企業財報蓄勢待發，令投資人惴惴不安。
道瓊工業平均指數下跌592.05點，跌幅2.4%，至23,650.44點，為近三周來最大跌幅。標普500指數結束兩日漲勢，下跌1.8%，至2,823.16點。那斯達克綜合指數下跌1%至8,560.729點。
台灣加權股價指數昨天小跌10.33點收10,586.71點。台積電跌0.8%，收304.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 63.71 -2.30 65.50 -2.74
中華電 CHT 107.91 +0.31 109.00 -1.00
台積電 TSM 316.07 +2.05 304.00 3.97
聯電 UMC 14.42 -1.64 15.15 -4.79
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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