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近月油價跌至負值 道瓊指數挫近600點

染疫艦上官兵自動解散 算是「符合檢疫條件」嗎？

道瓊大跌592點 油價暴跌、企業財報大揭曉令投資人不安

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國有人上街抗議居家避疫令，也有人不以為然。分析師認為，如果油價下跌鼓勵大家購買更多燃料油，可能會提振經濟，「但這需要出門才能實現。」歐新社
美國有人上街抗議居家避疫令，也有人不以為然。分析師認為，如果油價下跌鼓勵大家購買更多燃料油，可能會提振經濟，「但這需要出門才能實現。」歐新社

美國股市周一收跌，從六周高峰回落，隨著原油期貨價格出現史無前例的暴跌，以及大量企業財報蓄勢待發，令投資人惴惴不安。

道瓊工業平均指數下跌592.05點，跌幅2.4%，至23,650.44點，為近三周來最大跌幅。標普500指數結束兩日漲勢，下跌1.8%，至2,823.16點。那斯達克綜合指數下跌1%至8,560.729點。

雪佛龍和埃克森美孚在道瓊成份股中跌幅最重，因西德州中級原油（WTI）原油期貨5月合約首次跌到負值。不過相對油價重挫程度，標普500能源指數僅下跌3.3%。

WisdomTree資產管理公司固定收益策略部主管Kevin Flanagan表示，「能源市場告訴大家的是，需求不會很快恢復，市場將呈供應過剩狀態。」他說，如果油價下跌鼓勵大家購買更多燃料油，可能會提振經濟，「但這需要出門才能實現。」

今年迄今，能源股已經下跌了45%，在標普500指數11大類股中表現最差。

財報季將加速展開，近五分之一標普500指數成分股公司本周公布業績。IBM在盤後公布第1季營收下滑，撤回全年獲利預測。IBM盤後上漲0.5%。

美國國會正商討一項新的疫情應對支出法案；有跡象表明紐約已經度過疫情最嚴重的階段。

亞馬遜上漲0.8%，Netflix 躍升3.4%，挺大盤拋售的考驗。人們因疫情被迫呆在家中，這兩家企業受益於因此造成的需求增加。網飛將於周二盤後公布財報。

標普 疫情 油價

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