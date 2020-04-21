空前崩跌！紐約原油-37.63美元作收 下跌逾300%！

原油期貨周一的表現，讓冠狀病毒疫情爆發以來金融市場所有劇烈、史無前例的動盪都相形見黜：周二到期的5月西德州中級原油（WTI）期貨跌至負值區間，結算價為-37.63美元！下跌逾300%！

在紐約市場，5月WTI原油一度跌至每桶-40.32美元，聖路易斯聯邦準備銀行數據顯示，遠低於二戰結束後、1946年有連續月度數據以來的最低價格。

周二到期的5月WTI期貨結算價為-37.63美元，也就是說，賣家要向購買其原油的買家付錢。原因在於，新冠肺炎大流行使經濟陷入停滯，原油庫存已經非常龐大，美國能源公司儲存石油的空間已所剩無幾。如果沒有地方儲存，那麼沒有人會想持有即將到期的原油合約。

6月到期的原油期貨結算價在每桶20.43美元，也凸顯出投資者對儲油能力不足的顧慮。5月合約與6月合約之間的價差為歷史上最大，相差近60美元，表明市場日益擔心因煉油廠減產，近期需要做原油實物交割的人可能找不到處置這些原油的地方。新冠防疫措施導致的需求匱乏，已經讓美國石油存儲設備達到極限。布蘭特6月交割原油下跌8.9%至25.57美元。

美國6月交割原油期貨合約來看，負價格仍是例外，而不是全球原油市場的常態。

「幾乎沒有什麼可以阻止現貨市場在短期內進一步走下坡路，」 RBC Capital Markets的全球能源戰略董事總經理Michael Tran表示。「煉油企業正以歷史性的速度拒絕接收石油，隨著美國的庫存迅速升至極限，市場力量將造成進一步的痛苦，直到市場若非跌至谷底，就是冠狀病毒清除，看起來前者會首先到來。」

由於跌勢看不到盡頭，並且世界各地的原油生產商繼續生產，導致沒有儲油能力的交易員不惜成本拋售。如此極端走勢也凸顯出美國石油市場供過於求的嚴重程度。

「這僅僅是因為金融定價不得不在合約到期時跟商品實物交易價格靠攏。」加皇資本市場在報告中說：「換句話說，當實物準備要交割的時候，金融產品及其標的物商品的價格必須靠攏。」

布蘭特原油原油市場也顯示出同樣的情況，倫敦布蘭特原油期貨交易價格接近每桶26美元。布倫特5月合約已經到期，當前價格反映6月合約的狀態。

●黃金價格上漲，因創紀錄油價下跌刺激了避險需求

紐約Comex 6月交割黃金期貨上漲0.7%，觸及4月9日以來最高，收於每英兩1,711.20美元。價格一度上漲1.2%，扭轉了盤中0.8%的跌幅。