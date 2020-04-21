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近月油價跌至負值 道瓊指數挫近600點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
由於美國原油價格歷史性的跌幅引發人們對新型冠狀病毒關閉經濟造成損失的擔憂，美國股市大跌。 路透
由於美國原油價格歷史性的跌幅引發人們對新型冠狀病毒關閉經濟造成損失的擔憂，美國股市大跌。 路透

由於美國原油價格歷史性的跌幅引發人們對新型冠狀病毒關閉經濟造成損失的擔憂，股市大跌。挹注現已枯竭的小企業救助貸款計畫資金的延遲，也打壓了投資人情緒。

道瓊工業平均指數下跌592.05點或2.44%收2萬3650.44點。史坦普500指數下跌51.4點或1.79%收2823.16點。那斯達克綜合指數回落89.41點或1.03%收8560.73點。

波音下跌6.61%，領跌道指，而雪佛龍和埃克森美孚則分別下跌超過4%。能源和公用事業是史指表現最差的類股，各自下跌超過3%。

能源價格的歷史性下跌引發人們對本季經濟可能跌得有多深感到擔憂。西德州中級原油(WTI)的5月合約於21日到期，由於需求前景疲弱和儲存能力問題而下跌超過300%，收於每桶37.63元。

若非未來幾個月到期的石油合約跌幅較小，那麼油價對股市的負面影響可能會更糟。WTI 6月合約下跌超過18.4%至每桶20.37元，7月石油合約下跌12%。分析師對本周到期的石油合約價格暴跌感到十分異常，因為在全美大部分地區都宣布封鎖之下，精煉廠並不需要原油，而且其儲存能力已接近滿載。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)指出：「有鑑於事實上已經耗盡所有儲存空間，石油市場的走勢真的令人難以置信。」「但我的確相信，這些走勢代表已經觸底，在5月和6月，當經濟重啟時，在減產的協助下油價會大幅走升。」

參議院未能就減輕新冠疫情提供更多援助，也是華爾街感到沮喪的原因之一。參議院最快在21日下午進行投票。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)19日表示，該州「已越過新病例高峰」，並指出感染率隨著新冠病毒相關的住院治療而下降。他也補充指出，紐約將於本周推出抗體測試。

SLJ Macro Partners聯合創始人詹恩(Stephen Jen)在報告中寫道：「美股和美債的走勢顯示，對全球經濟相對樂觀的看法已開始慢慢反映出來。」「隧道盡頭已現光明。」

詹恩說：「儘管沒有人會幻想這種病毒會很快被根除，但對股市而言，重要的是，我們已經透過緩解措施經歷大多數已知的『滾動高峰』。」

根據約翰霍普金斯大學的數據，全球死於新冠病毒人數上升到16.5萬多人。美國死亡人數已上升至4萬1000多人。

Sri-Kumar全球戰略總裁史里庫瑪(Komal Sri-Kumar)表示：「資本市場最糟的情況尚未到來。」「最終還將測試另一個低點，直到那時你才能安心地相信這是長期反彈的開始。」

油價 紐約 新型冠狀病毒 疫情

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