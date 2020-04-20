經濟解析／國際油價會跌破10美元嗎？

油價20日盤中摔落至少38年谷底，西德州原油期貨一度崩跌近42％，掉至每桶10.63美元，直逼10美元關卡。油價暴跌是由於缺乏足夠需求與儲存空間，因為油國與非油國組織的減產未能解決供給過剩問題。 AvaTrade首席市場分析師Naeem Asalm認為，西德州原油價格很有可能跌至每桶10美元，理由如下：

自從新冠肺炎疫情開始以來，石油的需求不斷減少。供應面能著力之處並不多，能源公司削減的資本支出還不夠，需要美國實質減產。

關鍵因素是美國鑽油平台的數量。在2015年石油供給過剩期間，美國鑽油平台的數量受到高度關注。鑽油平台在2016年6月下旬降至最低水平，換言之，花了不到一年時間。

現在鑽油平台的數目已開始從高峰往下降，但目前距離2016年推升油價時的水準還很遠。總之，美國的鑽油平台總數較2018年12月的高峰減少約51％，但仍比前一波低點高出25％以上。鑽油平台有趣的一點是，無法如電燈開關般隨意開啟或關閉，這意味著數量不會立即下降或上升。 由於業務性質的複雜性（例如合約條款和運營水準），鑽油平台需要花一些時間才能停止運作。

根據Naeem Asalm的估計，鑽油平台可能要再過一兩個月才能達到之前的水準，不幸的是，這代表油價還會再跌。他並根據情境分析預測油價走勢。

就技術價位而言，以下是短期（四至七個月）一些重要的支撐及壓力點。

若油價跌至每桶13至16美元之區間（已經發生），回升區間可能是20至23美元。若油價跌至10至13美元（20日的行情已逼近10美元），短線最高可能回升為15至18美元。

最重要的是，目前的油價無疑已經超賣，然而，在這種情況下，由於鑽油平台數量尚未觸底，油價可能會繼續探底。 但對瞄準長線（時間為12個月至24個月）的投資人而言，當前的油價重挫是個機會。