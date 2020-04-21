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美股空頭部位攀高

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

新冠肺炎疫情引發美國股市劇烈震盪之際，許多投資者都押注股市未來可能進一步下跌，空頭部位攀升至多年高點，尤其旅遊相關個股更是空頭狙擊的主要目標。

金融分析業者S3合夥公司的資料顯示，做空SPDR標普500信託ETF的部位，上周升至681億美元，為2016年1月以來最高，也分別遠高於今年初的417億美元、和去年同期的412億美元。

新冠肺炎疫情對全球旅遊業造成毀滅性的打擊。由於需求消失，許多酒店和賭場都已暫時歇業，讓員工休無薪假並削減支出，美國疾病控制與預防中心（CDC）已延長實施郵輪禁航令至7月。

酒店、賭場和郵輪類股遭到重創，針對這些股票的做空部位也大增幅加。新冠疫情已顛覆所有產業的形勢，促使投資人重新評估多家企業的前景。

最近幾周，被空頭盯上的個股包括嘉年華（Carnival）、皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises）、萬豪國際集團（Marriott）和永利渡假村（Wynn Resorts）等旅遊相關公司。S3合夥公司上周的數據顯示，過去30天裡針對這四家公司的空頭部位，共增加7.97億美元。

新冠肺炎 疫情 郵輪

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