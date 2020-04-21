華府挺小企業 緩徵關稅

美國加碼援助企業，包括朝野兩黨最快20日就會對規模4,700億美元的紓困方案達成共識，幫助受疫情打擊的小企業，華府並決定對部分關稅緩徵三個月。

美國朝野兩黨議員19日對規模4,700億美元的小企業貸款法案接近達成共識，美國總統川普並表示，兩黨有望在20日達成共識。

他說：「目前我們的談判進行得非常好，我想明天大家就會聽到一個很棒的消息。」

新法案將使專為小企業提出的「薪資保護貸款計畫」（PPP）擴大3,100億美元左右，先前規模達到3,490億美元的PPP，推出三周後就宣告用罄。

參院少數黨領袖舒默表示，新法案也將為另一項同樣鎖定小企業的緊急貸款計畫，加碼600億美元；這項計畫的經費也已耗盡。新法案對醫院和新冠病毒篩檢的支出也大幅提高約1,000億美元。

川普政府同日表示，將允許企業延後90天繳納多項進口產品關稅，讓受疫情衝擊的企業擁有更多現金，但華府對中國大陸和其他國家的懲罰性關稅仍維持不變。