日3月出口重挫 四年最慘

新冠疫情衝擊全球需求和貿易，日本3月出口年比減幅為四年來最大，加入亞洲多國3月出口大幅下滑的行列。在此同時，疫情加深全球經濟衰退的疑慮，也使亞洲多國的出口前景低迷。

日本財務省20日公布，3月出口較去年同期下滑11.7%至6.36兆日圓（590億美元），為2016年7月來最大降幅，主因包括汽車在內的對美出口銳減16.5%，寫下2011年以來最大降幅，對中國大陸出口則減少8.7%。

日本最新出口數據凸顯日本政府在因應經濟活動大幅減少的挑戰，也推升日本陷入衰退的疑慮。美歐等主要國家的封鎖措施衝擊擴大，可能拖累日本出口未來幾個月進一步下滑；日本最大出口市場大陸的疫情雖已獲得控制，工廠正在復工，仍面臨全球需求萎縮的衝擊。國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟今年可能萎縮約3%，是大蕭條以來最嚴重的經濟滑坡。

此前，亞洲多國3月出口都下滑。南韓3月出口年比減少0.2%，但經濟學家指出，實際情況遠比數據還遭，因為3月的工作天數比去年同期還多，平均每日出口額減少6.4%，凸顯海外需求疲弱。