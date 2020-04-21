各國救經濟 擬鬆綁禁足令

為了緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，各國紛紛鬆綁經濟限制措施，紐西蘭將在27日放寬限制，法國將在未來兩周內公布解除封鎖的計畫。許多亞、非、拉美開發中國家政府在「生命」與「生計」之間掙扎下，不得不已允許一些關鍵產業開始復工。

紐西蘭20日表示，將在27日調降對新冠肺炎的警戒層級，並且允許展開更多經濟活動，包括營建、製造及林木業。法國也將在未來兩周公布解除旅遊與商業活動限制的計畫，預定5月11日起鬆綁管制。泰國則可能在5月初針對無疫情地區，放鬆部分限制。

相較於富裕國家，開發中國家往往難以斥資數兆美元，保障民眾與企業免受經濟衝擊，一些國家因而被迫讓關鍵產業復工。這種暫時的「解禁」措施，凸顯開發中國家正試圖在支持就業與防疫之間取得平衡。

摩根大通估計，新興經濟體外匯存底3月共流失逾1,900億美元，由於農、礦產品是許多開發中國家的主要外匯來源，因而成為多國率先重啟的產業。

南非已宣布在「禁足」期間，允許一些礦場開工50%，並漸進召回工人。馬來西亞政府允許棕櫚油業在為期六周的「禁足」期間繼續營運，電子業能讓三分之一的員工上線。哥倫比亞於9日已允許德拉蒙德礦業公司恢復產煤。

一些國家的政府無力補貼勞工損失，只能重啟勞力密集產業。例如巴基斯坦上周雖宣布延長「禁足」兩周，但營建等業將分階段復工。