疫情衝擊 歐洲失業人數將達5,900萬

最新研究顯示，新冠肺炎疫情將重創全球就業市場，歐洲未來幾個月的失業人數將增近一倍，有多達5,900萬的工作面臨永久裁減的風險，美國航空業可能裁員逾10萬人，而日本估計在一年內會逾百萬人丟掉飯碗。

顧問機構麥肯錫（McKinsey）20日預估，歐盟的失業率今年將升至7.6%，明年第4季重返金融危機前的水準。以最壞的情況來看，失業率可能在明年攀升至11.2%高峰，到2024年回復至去年的水準。

麥肯錫並預估，在歐盟和英國，每四人中就有一人面臨減薪或縮減工時、休無薪假，或裁員的風險。有5,500萬名勞工正從事這些高風險的職業，包括零售商店收銀員、廚師、營建工人及旅館員工等。

舉步維艱的美國三大航空業者達美航空、聯合航空及美國航空，在秋季的處境將更加艱困。達美航空和聯合航空不諱言已開始考慮如何縮減營運規模，美國航空正淘汰更多老舊的飛機。

分析師預估，這三大航空公司將裁員多達10.5萬人。美國航空業者接受政府500億美元的紓困，條件是不得在9月30日前裁員，但業者警告，裁員幾乎是勢在必行 。

日生基礎研究所（NLI）經濟研究部門主任齊藤太郎表示，安倍政府規劃的逾100兆日圓（1兆美元）經濟刺激方案仍嫌不足，預估失業率將從2月的2.4%攀升至3.9%，而且疫情的衝擊尚未反映在官方數據上。他並預估，今年第4季的失業人數將增加至272萬人，比一年前的156萬人增加逾百萬人。