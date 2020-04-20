股市大跌 全球大型主權財富基金蒙受損失670億美元

全球大型主權財富基金今年來損失約670億美元，原因是新冠肺炎疫情引發其主要持股股價大跌。

根據西班牙IE大學變遷治理中心（CGC）主權財富研究主任卡帕普估算，中投公司的子公司，對中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行的持股共損失約400億美元，是損失最慘重的主權財富基金。

卡帕普分析15檔主權財富基金的數據，以估算其帳面損失，而這些基金的初始投資額超過10億美元，「有些大規模持股於全球金融危機時建立，對巴克萊、瑞信等歐洲銀行的持股損失慘重」。

根據路孚特數據，卡達投資局在2008年買進瑞信股票，現在持股達5.21%，而挪威主權財富基金也持有瑞信4.98%股權；此外，卡達投資局也持有巴克萊股份5.87%。

新加坡淡馬錫控股公司（Temasek）則持有渣打銀行16%的股權，不過是在金融海嘯之前的2006年進行初步投資。瑞信、巴克萊、渣打這三家銀行的股價今年迄今都大跌39%-49%。

油國主權財富基金，除了受全球股市大跌打擊之外，還遭逢國際油價崩跌的衝擊。國際金融協會（IIF）上月估算，波斯灣主權財富基金的資產規模到年底前將減少2,960億美元，大部分損失源自股市下跌，其餘損失則來自現金吃緊的各國政府向主權財富基金提取資金。