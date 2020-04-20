IMF：印度2021年經濟成長有望破7％ 前提是控制疫情

國際貨幣基金（IMF）預估，印度2021年經濟成長率有望回升至逾7%，但前提是新冠肺炎疫情獲控制。

IMF在春季視訊會議上預估，印度在截至2021年3月31日的年度，經濟成長率為1.9%，隔年經濟成長為7.4%。在疫情導致各大產業停擺之際，印度成為有望出現經濟擴張的少數主要經濟體。

IMF亞太部門的薩加多（Ranil Salgado）20日告訴CNBC：「這項假設是基於疫情獲得控制。首先是解除封鎖，再者是刺激措施早已就位，像是貨幣政策，並已初步落實部分財政措施。最後，低油價也有助於印度經濟。」

但即便當局自3月底開始禁止民眾外出，印度衛生暨家庭福利部（MoHFW）數據顯示，印度20日出現1,553例確診，為單日最多新增確診病例，總確診數攀抵17,265例，死亡病例為543例。

總理莫迪上周表示，印度將延長全國封鎖至5月3日；印度也宣布規模225億美元的財政刺激方案，幫助數百萬失業人民和低收入戶。

薩加多表示，印度經濟具有相當韌性，具有「非常大的外部緩衝和儲備」，有助於支撐政府提高財政支出的能力。政府目前首要之務仍聚焦於健康照顧需求，薩加多補充，希望當局進一步支持印度更脆弱的企業和家庭。