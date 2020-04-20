油價崩跌、肺炎疫情疑慮未消 美股早盤挫跌490點

美股三大指數20日早盤全面下跌，道瓊工業指數一度下跌約2%或490點，主因是油價崩跌衝擊能源股，且投資人正準備迎接另一波不盡理想的企業財報和經濟數據。

標普500指數早盤下跌1.54%；那斯達克指數挫跌1.03%。

由於石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）的減產協議，預料未能抵銷疫情重創全球經濟所造成的需求不振，加上原油貯存空間將達極限的疑慮升高，21日交割的5月西德州原油期貨周一盤中一度重挫40%至每桶10.96美元，為至少自1982年以來最大單日跌幅，也跌至逾20年來最低水準。紐約原油期貨上周跌近20%。

6月西德州原油期貨一度下跌逾11%，至每桶22.07美元。

投資人本周將聚焦幾個主要經濟體的新冠肺炎感染率是否正在減緩的跡象，也正準備迎接財報公布步調加速，未來幾天將公布財報的重量級企業，包括IBM、可口可樂、Netflix等。

於此同時，各國政府和決策官員正持續嘗試抑制疫情造成的經濟損害。美國準備增加援助小型企業的資金，中國大陸政府承諾推出更多刺激措施，銀行降低借貸成本；歐洲官員則正在研議成立一家壞帳銀行。