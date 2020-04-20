新冠肺炎疫情 將使美國鋼鐵業者處境雪上加霜

新冠肺炎疫情造成工廠閒置，加上汽車、營建和能源等產業預期的放緩對未來需求構成威脅，將使已陷入十年不景氣的美國鋼鐵業者，面臨更悽慘的景況。

美國鋼鐵業者正在減產，因為製造業者讓工廠閒置以減緩新冠肺炎疫情所造成的需求急遽萎縮。

自2008年金融危機以來，美國鋼鐵業已陷入最嚴重的不景氣。包括美國鋼鐵公司（U.S. Steel）、阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）和其他鋼鐵製造商正減產與裁員，預期訂單和價格將進一步下滑。

根據美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）的數據，美國鋼廠的產能利用率從2019年的80％下降至56％，全國鋼鐵產量在三周內下降了三分之一。熱軋鋼捲現貨市場價格為每噸485美元，較一個月前下跌18％，較2018年7月的前波高點跌近一半。