紐約原油期貨崩跌37% 至少38年來最大單日跌幅

西德州原油期貨周一盤中一度重挫37%至每桶11.52美元，為至少自1982年以來最大單日跌幅。

受新冠肺炎抑制需求與原油儲存將達極限疑慮的雙重利空打擊，國際油價擴大跌勢，摔落21年谷底至每桶15美元以下 。

紐約原油期貨上周下跌近五分之一，因為石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）的減產協議未能抵銷疫情重創全球經濟所造成的需求不振。

不過，當前的紐約原油5月期貨將於21日到期，交易更熱絡的6月期貨價跌幅僅為5月期貨的三分之一，紐約原油6月期貨盤中跌5.9%至每桶23.56美元。做為全球基準的倫敦布蘭特原油期貨盤中下挫逾4%，至每桶26.91美元。