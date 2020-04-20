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中國大陸走出疫情陰霾 BDI指數回升

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
受益於中國大陸經濟復甦及鐵礦砂運量恢復，BDI連續七周上漲。彭博資訊
受益於中國大陸經濟復甦及鐵礦砂運量恢復，BDI連續七周上漲。彭博資訊

大宗原物料運價指標波羅的海乾散貨運價指數（BDI）出現回升跡象，連續第七周走高，原因是中國大陸逐漸擺脫新冠肺炎疫情陰霾，可能帶動對鐵礦砂的需求。

彭博資訊報導，衡量鐵礦砂、穀物、煤、肥料等大宗乾散貨運輸成本的BDI已連續第七周上漲，並於17日漲至751點，連續第六天收高。

新加坡船舶經紀商Banchero Costa研究部門主管拉辛斯基（Ralph Leszczynski）表示：「大陸是第一個遭遇疫情衝擊的國家，現在也是第一個走出這場危機的國家，情勢正緩慢穩步恢復正常。」

不過，鐵礦砂的前景依舊好壞參半。IHS Markit海運商品分析和研究部門全球主管卡普爾（Rahul Kapoor）指出，澳洲礦場雖已擴大鐵礦砂出口，但巴西出貨量仍低於平均值。

巴西官方數據顯示，首季鐵礦砂出口量為7,050萬公噸，低於去年同期的8,430萬公噸。礦業巨擘淡水河谷（Vale）也在20日下修全年鐵礦砂產量預測。

與此同時，儘管投資人押注北京將對國內經濟提供更多支撐，但大陸對鐵礦砂的需求前景仍充滿不確定性。卡普爾表示，許多人看好刺激措施提振大陸經濟的成效，但經濟活動降溫意味經濟難以大幅復甦。

疫情 巴西

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