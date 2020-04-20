印度單日確診創高！IMF：若能控制疫情 明年成長將逾7%

印度新冠肺炎疫情持續升溫，20日新增1553例，創下單日最大增幅紀錄。國際貨幣基金（IMF）20日說，若印度能控制住疫情，明年經濟成長率可能會再次回升至7%以上。

IMF在線上春季會議上預估，在明年3月為止的會計年度中，印度經濟將成長1.9%，成為跟中國大陸一樣少數能實現成長的的主要經濟體之一，明年4月開始的新年度成長率則將達7.4%。

IMF駐印度代表團負責人薩加多20日表示，這是在疫情獲得控制的基礎上所做的估值。「首先是結束封鎖，然後是刺激措施，印度已採取貨幣政策，財政政策也採取了一些初步措施，最後是印度受益於油價下跌。」