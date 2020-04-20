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團結或對抗？疫情恐慌下 全球「民族主義」死灰復燃

狂！香港「神算」精準預測歐美疫情發展 準確率高達9成

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
李志斌在自己部落格發布文章，精準預測歐美疫情走向。截自李志斌的新浪博客
李志斌在自己部落格發布文章，精準預測歐美疫情走向。截自李志斌的新浪博客

南華早報報導，香港電腦工程師李志斌建立模型，預測歐美新冠肺炎病例數，精準預測程度廣受中國大陸網路用戶高度讚譽。

李志斌說，一開始就持續密切關注這場疫情，因為香港曾遭逢嚴重SARS危機，自己也和中國武漢有著密切聯繫，經常去當地探望親朋好友。

李志斌3月底在自己的部落格上發布預測，其對歐美感染人數的預測準確率都超過90%。

李志斌3月27日估計，截至4月3日，美國累計確診人數達25萬3273人。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）當天報告的確診人數為27萬7205人，準確率高達91%。

李志斌說，「1月時只有武漢和香港有疫情出現。香港對SARS有不好的經歷，所有香港人包括我在內，對此類疫情都很敏感。因此，我想找出原因」。

當香港衛生署1月開始發布每日數據時，李志斌獨自作業，開始蒐集和監測有關疫情的數據，接著開始加入中國和世界各地的數據。他表示，「蒐集數據是一個很痛苦的過程，相當累人。但幾個月後，我慢慢適應了」。

李志斌1985年畢業於中國清華大學，專攻數據分析和市場預測，現於香港易經科技公司工作。

李志斌將模型的準確度歸功於數據蒐集範圍，在預測中考慮多達100多項變數，其中包括約30個關鍵因素，像是人口密度、人口統計資料、城市基礎建設的年齡、下水道和氣候等。

李志斌說，「預測是基於歷史，根據過去告訴你未來」。他的預測文章已在中國社群媒體網站上廣為流傳，部分部落格文章在微博上更獲得逾百萬點閱，不少人稱他為「神算」。

李志斌1月時預測中國疫情將在2月達到高峰，3-4月期間大致結束。但基於該主題具有敏感性，他沒有公開發布對中國的疫情預測，僅在聊天群組與同學分享。

李志斌在他的模型中還發現，疫情爆發的城市具有五個特徵：人口高齡化、基礎設施老舊、氣候冬季潮溼、氣溫5-15度且下水系統老化，而中國武漢、南韓大邱、義大利米蘭和美國紐約，均符合上述五個特徵。

新冠肺炎 COVID-19

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