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領養寵物求陪伴 美動物收容所熱門

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
人們因為疫情壓力渴望寵物陪伴，也因為待在家時間變多能夠照顧，於是美國許多動物收容所陸續傳出「清空」的好消息。（Photo by BRUNO CERVERA on Unsplash）
人們因為疫情壓力渴望寵物陪伴，也因為待在家時間變多能夠照顧，於是美國許多動物收容所陸續傳出「清空」的好消息。（Photo by BRUNO CERVERA on Unsplash）

疫情中渴望動物的陪伴，美國多間動物收容所被領養人「清空」。因新冠肺炎疫情影響，人們在家時間變長，渴望有寵物的陪伴，因此在美國興起動物收養潮，許多動物收容所經營十多年首次被領養人潮「清空」。然而也有報導擔憂，人們領養若只是求一時的陪伴，在疫情趨緩後恐爆發棄養潮，因此呼籲民眾領養「毛小孩」前仍要三思。

領養動物多重效益

根據CNN，一家位於佛羅里達的流浪狗收容所員工們上傳影片，慶祝收容所經營多年以來首次被「清空」，每一隻流浪狗都找到了新主人。在紐約、愛荷華、科羅拉多等地方，都陸續有流浪動物收容所傳出被領養一空的好消息。

報導認為，人們因疫情無法去餐廳或者酒吧等娛樂場所，只能待在家，因此尋求毛小孩的陪伴。另外，美國的禁足令准許人們外出遛狗，民眾普遍認為遛狗不但能獲得合理外出的機會，也因為帶著寵物外出，較容易跟他人保持安全距離。

CNN進一步指出，部分因疫情失去工作或者生病的主人們必須忍痛捨棄寵物，而清空的收容所恰好能提供足夠的資源能接納這些動物，為他們尋找下一個合適的家庭。

憂棄養潮

然而也有收容所憂心在疫情趨緩後，會帶來一波新的棄養潮。《The Daily Beast》報導，許多動物收容所向來靠捐款存活，財務吃緊，雖然此時的清空有助於減緩壓力，但往後若棄養潮湧現，反而會加速收容所的崩潰。

美國愛護動物協會的CEO Matt Bershadker呼籲，寵物在此時給予安慰和無私的愛，人們也應在領養前三思。紐約市動物照顧協會的發言人Katy Hansen則樂觀表示，紐約客們愛動物，但以往迫於工作忙碌不敢飼養，現在長時間待在家，時間充裕，即使不直接領養，也有許多人願意擔任中途之家，這會是替動物找到家的好機會，「通常中途擔任久了，會更有意願把動物留在身邊一輩子。」

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