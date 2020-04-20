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直播／我今又新增2例確診…皆為境外移入 總累積達422病例

團結或對抗？疫情恐慌下 全球「民族主義」死灰復燃

疫期攬客 閱讀、健身、看電視…免費

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合19日電
網路零售巨頭亞馬遜(Amazon)也提供民眾線上免費閱讀經典文學名著，如「野性的呼喚」和「艾瑪」等。路透
網路零售巨頭亞馬遜(Amazon)也提供民眾線上免費閱讀經典文學名著，如「野性的呼喚」和「艾瑪」等。路透

新冠肺炎疫情持續加溫，為預防感染民眾盡可能降低外出的次數，但「宅在家」的活動畢竟有限，因此許多公司為吸引消費者紛推出各種行銷手法，如提供免費贈品或降低收費門檻。

網路零售巨頭亞馬遜(Amazon)也提供民眾線上免費閱讀經典文學名著，如「野性的呼喚」和「艾瑪」等；線上授課平台MasterClass更提供各種不同課程的免費教學；而健身公司Pure Barre和Peloton也相繼推出免費健身課程。

此外，線上影音串流平台也加入這場行銷大戰，HBO就推出幾部影集如「黑道家族」(The Sopranos)及「副人之仁」(Veep)等，讓民眾免費線上觀看；蘋果電視(Apple TV Plus)也跟進推出影集「靈異女僕」(Servant)，以及由老牌影星亞當韋斯特(Adam West)主演1960年代「蝙蝠俠」等；YouTube甚至直接開放讓沒有訂閱民眾免費觀看原創電視劇。

除此之外，疫情期間「居家健身」也成為熱門活動，品牌大廠Nike更因此推出免費線上運動課程，希望民眾居家隔離的同時，不要就此讓身體黏在沙發上；大型健身房如星球健身(Planet Fitness)和Gold’s Gym，也透過自家手機軟體或社群網站，提供免費健身課程。

儘管如此，行銷學專家仍提出警告，這麼做可能只建立公關效應，或暫時吸引未來的潛在客群；「市場營銷專家」一書(Author Marketing Experts，暫譯)的作者潘妮·山沙偉瑞(Penny Sansevieri)說：「這麼做得非常小心，你不希望在社群網站突然出現傳言，說你們只是利用疫情讓民眾有占便宜的感覺。」

健身 疫情 新冠肺炎

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