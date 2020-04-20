疫情衝擊中國供應鏈 毒品價飆

新冠疫情不僅重創合法經濟，連毒品勾當也像腹部挨了重拳。因為中國供應鏈中斷，目前由甲基安非他命到芬太尼，從大盤到小販，供需莫不失調；貨源既少，價格飆漲不止一倍，很多線上毒販賺不到錢，於是連「暗網」(Dark Web)上洗錢活動都減少了。

美聯社19日報導，經採訪20多名執法官員、研究販毒專家後發現，墨西哥及哥倫比亞販毒集團仍在賣貨，這一點由最近仍有抄獲可得佐證，但隨著居家避疫令等防疫措施，讓大城小鎮等變成鬼城，毒品由生產、運輸到銷售，一切環節均被扯斷。

供應鏈的大盤及零售兩頭斷裂，事實上每種毒品都受衝擊。毒販只能在美、墨邊境把麻藥跟現金囤起來，聯邦緝毒署(DEA)甚至報告說，互聯網最深層、要用特殊瀏覽器才能接觸的「暗網」，其販毒及洗錢活動都告減少。

某些城市裡，古柯鹼價錢已上漲兩成；在丹佛及芝加哥，海洛因變得愈發難找；休士頓與費城的芬太尼供貨正在下降。在洛杉磯，甲基安非他命價格近幾周翻倍不止，來到每磅1800元。

合成毒品如甲基安非他命及芬太尼名列受打擊最嚴重品項，大致是因為製毒仰賴的前體物(precursor)，墨西哥毒品集團必須先由中國進口，大量加工為成品，再運到美國。

合成毒品前體物的重鎮便是武漢。前DEA副署長萊利(Jack Riley)表示，供應已然短絀，有些貪婪的不法分子還伺機想多撈些錢。

DEA署長狄隆(Uttam Dhillon)表示，這種情況讓該署學到寶貴經驗，也就是原料供應中斷，影響如此重大，那麼DEA必須繼續跟全球緝毒當局合作，確保一旦脫離新冠疫情後，那些前體物原料也不讓販毒組織取得。