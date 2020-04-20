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拚重啟經濟！紐約州進行抗體檢測 目標日檢10萬人
美國紐約州州長郭謨19日表示，隨著紐約州有意在未來幾周或幾個月內重啟經濟，該州將於本周展開大規模抗體檢測，了解有多少人感染新冠肺炎。
由於數據顯示紐約州的新冠肺炎疫情高峰已過，郭謨說，除了對新冠病毒進行快速診斷測試外，將以「最積極的方式」對數千人進行抗體檢測。
郭謨表示，抗體檢測將提供有關多少人感染新冠肺炎的「首張真實快照」。郭謨的秘書梅利莎．德羅莎（Melissa DeRosa）隨後發推文說，紐約州抗體檢測將於當地時間20日開始對3000人採樣，紐約州人口多達1975萬人。
郭謨15日表示，檢測做得越多，經濟越開放，紐約州的最終目標是每天檢測10萬人。
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