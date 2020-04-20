快訊

直播／蔡總統11點臨時記者會 親上火線談敦睦染疫相關議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚重啟經濟！紐約州進行抗體檢測 目標日檢10萬人

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普19日在白宫記者會上，與紐約州州長郭謨（螢幕畫面中）視訊連線。美聯社
美國總統川普19日在白宫記者會上，與紐約州州長郭謨（螢幕畫面中）視訊連線。美聯社

美國紐約州州長郭謨19日表示，隨著紐約州有意在未來幾周或幾個月內重啟經濟，該州將於本周展開大規模抗體檢測，了解有多少人感染新冠肺炎

由於數據顯示紐約州的新冠肺炎疫情高峰已過，郭謨說，除了對新冠病毒進行快速診斷測試外，將以「最積極的方式」對數千人進行抗體檢測。

郭謨表示，抗體檢測將提供有關多少人感染新冠肺炎的「首張真實快照」。郭謨的秘書梅利莎．德羅莎（Melissa DeRosa）隨後發推文說，紐約州抗體檢測將於當地時間20日開始對3000人採樣，紐約州人口多達1975萬人。

郭謨15日表示，檢測做得越多，經濟越開放，紐約州的最終目標是每天檢測10萬人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

避免疫情持續擴散 英美禁足令延長3-4周

那斯達克收盤翻漲 川普向各州發布分階段解封指引

美股道瓊收盤大漲558點 解封預期掩蓋財報利空

新冠肺炎美國死亡人數 躍居全球第1

相關新聞

新冠病毒會停止血液循環 最嚴重導致多重器官衰竭

最新研究顯示，新冠病毒會攻擊全身各處的血管內壁，最嚴重會導致多重器官衰竭。研究發表於「刺胳針」期刊。

問G20適合取代WHO嗎？ 網嘆：這關鍵不排除都沒用

日前20國集團（G20）各國衛生部長舉行視訊會議後聲明，坦承新冠肺炎疫情肆虐下，凸顯衛生體系暴露出的弱點，導致全球易受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和其他傳統病衝擊。有網友好奇，此次WHO失能，美國總統川普已下令停止資助，認為G20是個適合取代WHO的新選項，詢問其他網友的看法？

日本傳11人死後才確診染疫 引發篩檢過少疑慮

日本媒體今天報導，過去1個月有11名經日本警方通報為非自然死亡人士，死後採檢證實曾感染新冠肺炎。這項消息呼應外界質疑日本...

新冠肺炎疫情蔓延 無國界記者組織：威脅全球新聞自由

無國界記者組織今天發表「2020世界新聞自由指數報告」指出，新冠肺炎疫情讓全球新聞自由的威脅更明顯；台灣則因媒體受數位化...

美暫停金援WHO 恐加劇全球健康不平等

近日美國疫情似乎一發不可收拾，擅長「千錯萬錯都不是我的錯」的美國總統川普，也見笑轉生氣地順勢宣布，美國將暫停對世衛的資助。這個決定在美國國內引發各方辯論，也引起世界嘩然，勢必將對全球應對疫情的健康措施產生重大影響。

放寬防疫限制的關鍵變數：病毒繁殖率低於1

歐美各國政府表示，新冠病毒的繁殖率已降到一定水平，顯示使各國經濟陷入深度凍結的封鎖措施，成功遏止新冠病毒傳播。

團結或對抗？疫情恐慌下 全球民族主義死灰復燃

2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）全球肆虐，已經造成百萬計的確診以及超過十萬名的死亡案例，堪稱第二次世界大戰以來最嚴重的全球災害。在病毒擴散的當下，各國忙著防疫的同時，另一種人為的病毒也悄悄的死灰復燃，那就是對抗、排外形式的「民族主義」。

紐約媽染新冠肺炎無症狀 17名同住子女全中鏢

美國紐約州彭菲爾德鎮（Penfield）女子延奇克（Brittany Jencik）在5個星期前感染新型冠狀病毒（COVID-19），但沒有出現病徵，導致連累同住的17名子女全部染病，全部要接受隔離，僅一名非同住的孩子倖免，至今她仍弄不清楚自己是如何被傳染。

歌詩達大西洋號泊靠日本長崎 增33人染新冠肺炎

義大利歌詩達郵輪公司旗下的「歌詩達大西洋號」，因維修泊靠在日本長崎港，船上已有一人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVI...

病毒不分國界 陳時中投書「外交家」籲世衛接納台灣

新冠肺炎肆虐全球，台灣感染率成功維持在相對低程度。衛福部長陳時中投書「外交家」表示，盼疫情讓世衛意識到病毒不分國界，了解...

艾爾段：土耳其疫情進入高原期 盼齋戒月後生活正常

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天說，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎...

疫情影響全世界 拼字大賽、奔牛節和啤酒節均停辦

新冠肺炎疫情打亂全球節奏，各國重要節慶與賽事紛紛宣布取消或延期。美國中小學生競爭的「拼字大賽」宣布取消今年度全國決賽，延...

熱門新聞

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

圖表看疫情／星國連2天逾千例續封城 法國死亡破2萬

海軍磐石艦首波懲處 兩海軍將領遭拔官

我今又新增3例確診…皆為敦睦艦隊人員 總累積達425病例

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

女兵在艦艇上扮演什麼角色？ 網曝「5要角」缺一不可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。