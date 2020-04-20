紐約原油暴跌破15美元 1999年來首見；美股期指僅小跌
國際油價今天拉大頹勢，西德州中級原油（WTI）跌破每桶15美元以下，是1999年來首見谷底，產油國達成的減產協議不足以應對需求驟減。
WTI 5月交割期貨一度暴跌20.8%至14.47美元，最新報價仍跌17.2%報15.13美元。不過，5月合約將於周二到期，更為活躍的6月合約跌幅不及5月合約的一半。同時，標普500指數6月合約跌幅收斂，道瓊期貨跌100點。美國政府決定將對部分關稅緩徵3個月，以減緩新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。
由於擔心奧克拉荷馬州庫欣的貯油設施將滿載，美國WTI原油的近月價格大幅低於遠期合約價格。德州買家對某些原油產品的報價低至每桶2美元，這增加了美國生產商可能很快將不得不賠錢脫手的可能性。
Fat Prophets駐雪梨的資源分析師 David Lennox說：「我們已經看到的或應該會看到的減產幅度將不足以覆蓋疫情導致的需求日降幅2500萬-3000萬桶。」「必須看到新冠肺炎感染病例在全球範圍內達到頂峰，以便更清晰地了解有多少需求將受衝擊。」
ICE布蘭特原油6月合約下跌0.3%，至每桶28.01美元；上周下跌了10.8%。
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