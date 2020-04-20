日本3月出口急降11.7% 受美國疫情衝擊甚於中國

「投資要看長期，不要因為短期起伏而過於恐慌。」下半年將是各大企業公布財報的時間，在疫情影響下，可預期各大公司財報將比去年衰退，但知名投資顧問「彩衣傻瓜」提醒投資人，如果具有未來性的產業（如臉書、谷歌）還是值得投資，而現在也是檢視自己長期投資計畫的好時機。

2020-04-19 16:39