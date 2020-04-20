日本3月出口急降11.7% 受美國疫情衝擊甚於中國
日本3月出口急劇下降，因新冠病毒疫情在主要貿易夥伴國尤其美國更加惡化，降低對於日本產品的需求。
日本政府公布，3月出口下降11.7%，創3年多來最大降幅，甚於經濟學家原估9.4%的減幅。去年受到貿易戰打擊，如今又受到疫情衝擊，日本出口已經連續16個月下降，為1980年代以來最長連降。
3月進口減5%，經濟專家原估減8.7%。
對美國出口衰減16.5%，財務省表示，如此減幅是2011年4月以來之最。對歐盟外銷減11.1%，對中國大陸減8.7%。
出口在未來幾個月可能進一步下滑，美歐等主要國家的防疫封鎖措施導致衝擊擴大。
此外，在日本最大的出口市場中國，疫情已得到控制，工廠正在復工，但是中國經濟仍面臨全球需求萎縮的衝擊。中國第1季經濟幾十年來首見萎縮。
目前為止，日本新冠病毒病例數和防疫封鎖力道低於世界其他地區，但日本經濟仍可能遭受同樣的打擊，有分析師預料日本本季經濟料萎縮逾20%。
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