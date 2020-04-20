道瓊期指跌近200點、日韓股下跌 市場無視疫情緩和利多

道瓊工業指數期指在今天亞洲早盤跌近200點，美國可望增撥資金支持中小企業，美國和義大利在內全球新冠肺炎疫情緩和，部分地區準備解封經濟，但這些利多都未能阻止美股期指下跌。

美國總統川普表示，最近美股上漲，表明投資人認為他的政府因應疫情相當成功，言猶在耳，標普500指數期指跌近0.9%。亞洲股市也接連下跌，日本東證股價指數（Topix）跌0.6%，南韓Kospi指數跌0.2%，澳洲標準普爾／澳洲200指數跌0.5%。

AXA投資管理公司主管 Chris Iggo 說：「投資人勢必將考慮未來的經濟問題，一面觀察越來越多各國疫情曲線往向，一面風險資產也將漸漸反映艱難的前景。」

道瓊上周五（17日）大漲704.81點，收在24,242.49點，一周漲2.2%，兩周下來漲幅近15%，是1938年來最佳表現。而上周標普500指數漲3%，那斯達克綜合指數漲6.1%。