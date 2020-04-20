道瓊期指跌近200點、日韓股下跌 市場無視疫情緩和利多
道瓊工業指數期指在今天亞洲早盤跌近200點，美國可望增撥資金支持中小企業，美國和義大利在內全球新冠肺炎疫情緩和，部分地區準備解封經濟，但這些利多都未能阻止美股期指下跌。
美國總統川普表示，最近美股上漲，表明投資人認為他的政府因應疫情相當成功，言猶在耳，標普500指數期指跌近0.9%。亞洲股市也接連下跌，日本東證股價指數（Topix）跌0.6%，南韓Kospi指數跌0.2%，澳洲標準普爾／澳洲200指數跌0.5%。
AXA投資管理公司主管 Chris Iggo 說：「投資人勢必將考慮未來的經濟問題，一面觀察越來越多各國疫情曲線往向，一面風險資產也將漸漸反映艱難的前景。」
道瓊上周五（17日）大漲704.81點，收在24,242.49點，一周漲2.2%，兩周下來漲幅近15%，是1938年來最佳表現。而上周標普500指數漲3%，那斯達克綜合指數漲6.1%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言