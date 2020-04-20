紐約原油期貨又跌5.4%至17.34美元 創18年來新低
國際油價今天在亞洲盤繼續下跌，紐約原油期貨再跌5.4%至每桶17.34美元，創下2001年11月以來谷底。上周產油國同意減產，顯示對新冠肺炎疫情造成的需求破壞起不了作用。
雪梨時間8:25，西德州中級原油（WTI）5月交割期貨跌0.93美元至17.34美元。布蘭特原油6月期貨跌 0.23美元至27.85美元。
WTI原油5月期貨上周五日收盤大跌8.1%，報每桶18.27美元，為2002年1月以來最低，今年來已跌逾三分之二。倫敦布蘭特原油則收漲0.9%，至每桶28.08美元。
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