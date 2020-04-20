今天開盤前 五件國際事不可不知

歐美新冠肺炎疫情有度過高峰的跡象。美股上周五大漲過後，美股期指今天開盤走弱，紐約油價也繼續探底。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和兩岸要聞：

●疫情高峰已過？

美國紐約州州長郭謨表示，紐約州可能已經度過了新冠疫情的高峰。義大利新增病例降至一周來最低。法國的新冠死亡病例增速也達到三周來最低水平。

歐洲疫情顯示出緩和跡象，西班牙和英國報告的新增死亡人數均達到數周來最低。德國周一起准許開放小商店、汽車經銷店、自行車零售店及書店。

●美股上周五大漲過後，今美股期指跌

美股期指今天開盤小跌0.4%左右。美股道瓊指數上周連續兩周收紅，且創1930年代以來最佳兩周表現。這波暴衝漲勢，足見有些投資人已開始為新冠肺炎疫情危機過後布局，看好美國經濟將出現V型復甦。

道瓊上周五（17日）大漲704.81點，收在24,242.49點，一周漲2.2%，兩周下來漲幅近15%，是1938年來最佳表現。而上周標普500指數漲3%，那斯達克綜合指數漲6.1%。

台積電ADR周五漲2.5%，周漲11.1%，連漲四周，漲幅近21%。費城半導體指數同期間漲22.5%。

●紐約油價今續崩 跌到2001年11月以來最低

儘管產油國已同意減產，但仍難以拉抬油價，紐約原油期貨上周五（17日）跌至18年低點，今天在亞洲盤再跌5.4%至17.34美元，創下2001年11月以來谷底。

能源服務公司貝克休斯（Baker Hughes）17日表示，截至4月17日當周，美國石油業者關閉66座油井，活躍鑽油井剩438座，為2016年10月以來最少；比起去年同期則減少47%。鑽油井通常被視為未來產量的初期指標。

紐約西德州原油5月期貨17日收盤大跌8.1%，報每桶18.27美元，為2002年1月以來最低，今年來已跌逾三分之二。倫敦布蘭特原油則收漲0.9%，至每桶28.08美元。

●川普：若發現中國負有「知情責任」 將面臨後果

美國總統川普暗示導致3.9萬餘名美國人死亡的新冠疫情可能是中國故意為之，並說如果發現中國負有「知情責任」，中國將面臨後果。

白宮冠狀病毒特別工作組成員Deborah Birx博士周日表示，第一個遭受大流行病衝擊的國家有「道德義務」在因應措施上保持透明。

「讓我們看看他們的調查結果如何。但是我們自己也在做調查，」 川普在周六的白宮新聞發布會上說。 「如果這是一個錯誤，那麼錯了就錯了。但是，如果他們是負有知情責任的話，那應該有後果。」

●新加坡石油貿易商倒閉內幕

新加坡石油貿易商興隆貿易公司（HLT）創辦人林恩強之子林志明表示，HLT隱瞞約8億美元的期貨交易損失，顯示這家公司的財務問題比原先預料嚴重。

HLT在近日傳出聲請破產保護的消息，凸顯今年來國際油價崩跌的衝擊，以及新冠肺炎疫情的影響。

林志明在書面證詞中指出：「父親指示財務部門不要列上這筆損失，並說有問題他來扛」。最後林志明根據父親的指示在財報上簽名。