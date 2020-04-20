快訊

加拿大爆發重大槍擊案 警方稱至少10人喪命

若爆嚴重社區感染 新北兵推「市民禁足21天」

今天開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
紐約市天氣轉暖，周日走出戶外的人漸漸多了。美聯社
紐約市天氣轉暖，周日走出戶外的人漸漸多了。美聯社

歐美新冠肺炎疫情有度過高峰的跡象。美股上周五大漲過後，美股期指今天開盤走弱，紐約油價也繼續探底。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和兩岸要聞：

●疫情高峰已過？

美國紐約州州長郭謨表示，紐約州可能已經度過了新冠疫情的高峰。義大利新增病例降至一周來最低。法國的新冠死亡病例增速也達到三周來最低水平。

歐洲疫情顯示出緩和跡象，西班牙和英國報告的新增死亡人數均達到數周來最低。德國周一起准許開放小商店、汽車經銷店、自行車零售店及書店。

●美股上周五大漲過後，今美股期指跌

美股期指今天開盤小跌0.4%左右。美股道瓊指數上周連續兩周收紅，且創1930年代以來最佳兩周表現。這波暴衝漲勢，足見有些投資人已開始為新冠肺炎疫情危機過後布局，看好美國經濟將出現V型復甦。

道瓊上周五（17日）大漲704.81點，收在24,242.49點，一周漲2.2%，兩周下來漲幅近15%，是1938年來最佳表現。而上周標普500指數漲3%，那斯達克綜合指數漲6.1%。

台積電ADR周五漲2.5%，周漲11.1%，連漲四周，漲幅近21%。費城半導體指數同期間漲22.5%。

●紐約油價今續崩 跌到2001年11月以來最低

儘管產油國已同意減產，但仍難以拉抬油價，紐約原油期貨上周五（17日）跌至18年低點，今天在亞洲盤再跌5.4%至17.34美元，創下2001年11月以來谷底。

能源服務公司貝克休斯（Baker Hughes）17日表示，截至4月17日當周，美國石油業者關閉66座油井，活躍鑽油井剩438座，為2016年10月以來最少；比起去年同期則減少47%。鑽油井通常被視為未來產量的初期指標。

紐約西德州原油5月期貨17日收盤大跌8.1%，報每桶18.27美元，為2002年1月以來最低，今年來已跌逾三分之二。倫敦布蘭特原油則收漲0.9%，至每桶28.08美元。

●川普：若發現中國負有「知情責任」 將面臨後果

美國總統川普暗示導致3.9萬餘名美國人死亡的新冠疫情可能是中國故意為之，並說如果發現中國負有「知情責任」，中國將面臨後果。

白宮冠狀病毒特別工作組成員Deborah Birx博士周日表示，第一個遭受大流行病衝擊的國家有「道德義務」在因應措施上保持透明。

「讓我們看看他們的調查結果如何。但是我們自己也在做調查，」 川普在周六的白宮新聞發布會上說。 「如果這是一個錯誤，那麼錯了就錯了。但是，如果他們是負有知情責任的話，那應該有後果。」

●新加坡石油貿易商倒閉內幕

新加坡石油貿易商興隆貿易公司（HLT）創辦人林恩強之子林志明表示，HLT隱瞞約8億美元的期貨交易損失，顯示這家公司的財務問題比原先預料嚴重。

HLT在近日傳出聲請破產保護的消息，凸顯今年來國際油價崩跌的衝擊，以及新冠肺炎疫情的影響。

林志明在書面證詞中指出：「父親指示財務部門不要列上這筆損失，並說有問題他來扛」。最後林志明根據父親的指示在財報上簽名。

疫情 美股 紐約

延伸閱讀

美國4天增1萬人病故 累計逾4萬人死於新冠肺炎

美國紐約州再添507死 州長稱疫情減緩

土耳其新冠肺炎逾2千死 病例超越中國居全球第7

新加坡石油貿易商興隆貿易 遭爆隱瞞8億美元交易損失

相關新聞

專家看美股 聚焦「誰能活下去」

隨著美股財報季持續開展，投資人的焦點 已從業績成長，轉向哪些公司能夠挺過新冠肺炎疫情的衝擊「活下去」。

率全球之先 澳洲將規定臉書和Google付費給傳統媒體

澳洲政府發布自稱是全球第一個相關行為準測，將強制Google和臉書（Facebook）刊載澳洲媒體的新聞時必須付費。

彭博資訊專欄／亞洲世紀加速到來

新冠肺炎疫情不僅使中國大陸的經濟擴張步伐受阻、而且倒退。2010年北京訂下的目標是十年後人均所得翻倍，今年很可能落空。

鈾價今年來勁揚31%

在多數大宗商品價格受新冠肺炎疫情衝擊而走低之際，鈾價卻一飛沖天，今年來已攀升31%，成為全球表現最亮麗的大宗商品，原因之一是核電廠的需求相對保持穩定。

這一波…催動大政府新時代

分析師和歷史學家認為，新冠肺炎疫情危機如同20世紀的幾場大戰爭，可能助長了「大政府」新時代的到來，官員將掌握更多控制經濟的手段，包括加稅在內。

陸採購美農產 進度落後

白宮經濟顧問庫德洛表示，美中簽署第一階段貿易協議迄今，中國大陸採購美國農產品的進度「稍微落後」。彭博資訊在分析美國出口數據後也發現，若中方要達成貿易協議的採購目標，今年1、2月美國相關商品對陸出口額應達230億美元，但實際上只有90億美元。

疫情導致美國二氧化碳供給減少 啤酒、氣泡水可能缺貨

對許多在家隔離的美國民眾來說，啤酒、蘇打水和氣泡水不可或缺，但來自乙醇工廠的二氧化碳供給正日益減少，引發這些商品缺貨的疑...

疫情拖垮企業財報 未來景氣值得期待

「投資要看長期，不要因為短期起伏而過於恐慌。」下半年將是各大企業公布財報的時間，在疫情影響下，可預期各大公司財報將比去年衰退，但知名投資顧問「彩衣傻瓜」提醒投資人，如果具有未來性的產業（如臉書、谷歌）還是值得投資，而現在也是檢視自己長期投資計畫的好時機。

鋁複合材料能存氣體 氫氣車電池新招

美國西北大學法爾哈教授所帶領的團隊，最近成功研發一種以鋁做為主元素的複合材料：NU-1501，有望成為氫氣車大量儲存氣體的新選項。該材料在結構上與海綿相似，擁有許多小孔可儲存氣體，比起現有的氣體儲存槽更加安全、輕量與便宜，若加以應用，有極大潛力。

鎖國毀生計！最新研究指英若封鎖數月 650萬工作將消失

根據衛報報導，最新研究顯示，英國的封鎖措施若持續數月，近7百萬份工作職位將因此消失，威脅到全國五分之一勞工生計。

伊朗向IMF貸50億 美國不答應放行

伊朗破例向IMF申請貸款，但大股東美國說不！伊朗在3月做出半世紀來的創舉：向國際貨幣基金組織（IMF）要求提供50億美元貸款以對抗新冠疫情。但IMF最大股東（17%）美國堅決反對，聲稱伊朗會用這筆錢資

Google傳推自家信用卡對應Google Pay 功能參考自Apple Card？

Apple 上年度在美國推出信用卡服務 Apple Card，除了有型到爆的鈦合金實體卡外，其可以清楚顯示消費資料及還款利息的設計受到不少好評。

熱門新聞

川普加碼批中！質疑中國可能「故意」讓新冠肺炎大流行

「喪屍版裘莉」傳感染新冠肺炎！病情嚴重在獄中隔離

病毒流行無危機感 美年初向中國輸出10倍口罩

美國輕忽大意 今年一、二月輸出價值5.3億口罩給陸

梅根、哈利靠兒命名出爾反爾 竟傳恐惹怒澳洲

利物浦百年一遇奇才6歲神童體格如C羅 球技梅西也讚好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。