波克夏副董孟格：企業都找政府協商 卻不向巴菲特求助

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
孟格（圖右）表示，所有企業正在跟政府協商，卻不向巴菲特（圖左）求助。美聯社
孟格（圖右）表示，所有企業正在跟政府協商，卻不向巴菲特（圖左）求助。美聯社

一談到新冠肺炎疫情，「股神」巴菲特事業夥伴、波克夏公司副董事長孟格（Charles Munger）說：「這麼說吧，基本上我們像一艘船的船長，途中恰好遇到歷來強度最大的颱風。我們只想安度這個颱風，並寧願保留流動性。」

孟格表示，「我們不會說太好了，大批股票大跌，讓我們可投入100%的現金來收購企業。」

在肺炎疫情造成經濟前景不明之際，不只是這些投資界傳奇人物審慎行事，企業主管也未向波克夏求助。

孟格說，電話並未響個不停，所有人都按兵不動，特別是航空業，除了指望政府伸出援手，航空公司的主管鮮少採取行動提振資產負債表。

孟格表示，「這些企業根本不知道應該做些什麼，所有企業正在跟政府協商，卻不向巴菲特求助」。

波克夏公司目前的立場，與身處2008至2009年金融危機最差的時刻形成鮮明對比，當時巴菲特大舉投資績優股，包括高盛集團（Goldman Sachs）、奇異電子（GE）以及美國銀行（BofA）。

巴菲特 波克夏 新冠肺炎

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