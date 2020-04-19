疫情導致美國二氧化碳供給減少 啤酒、氣泡水可能缺貨

對許多在家隔離的美國民眾來說，啤酒、蘇打水和氣泡水不可或缺，但來自乙醇工廠的二氧化碳供給正日益減少，引發這些商品缺貨的疑慮。

可口可樂、百事公司以及酒業巨頭Constellation Brands和數家裝瓶公司，暫未回應這項消息。

釀酒業者和軟性飲料製造商使用二氧化碳讓產品碳酸化，啤酒和蘇打可因此產生氣泡。二氧化碳是乙醇生產過程中的副產品，乙醇製造商因而成為食品產業使用的二氧化碳主要供應來源。

乙醇是美國汽油供給的一環，但受新冠肺炎疫情影響，汽油需求大幅下跌逾30%，乙醇的生產也隨之大幅下滑。

美國再生能源協會（Renewable Fuels Association）執行長古柏（Geoff Cooper）表示，美國45座銷售二氧化碳的乙醇工廠中，已有34座暫停或減少生產作業，使供給受擾。

美國釀酒商協會（Brewers Association）執行長皮斯（Bob Pease）表示，由於供給減少，啤酒業者的二氧化碳供應商已漲價約25%。該協會代表美國小型和獨立釀酒商，其會員使用的二氧化碳約有45%來自乙醇製造商。

皮斯表示：「這個問題正在惡化，我們每天都接到會員的抱怨。」他預期，一些釀酒商將在兩到三周內開始減產。

美國壓縮氣體協會（CGA）執行長加特沃德（Rich Gottwald）4月7日致函副總統潘斯，表示業者的二氧化碳產量已下滑約20%，若未獲紓困，到4月中旬可能下滑50%。

二氧化碳短缺，也使肉類生產商受到衝擊，肉類的加工、包裝、保存和運送過程都需要使用二氧化碳。

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