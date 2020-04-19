伊朗向IMF貸50億 美國不答應放行

伊朗破例向IMF申請貸款，但大股東美國說不！伊朗在3月做出半世紀來的創舉：向國際貨幣基金組織（IMF）要求提供50億美元貸款以對抗新冠疫情。但IMF最大股東（17%）美國堅決反對，聲稱伊朗會用這筆錢資助恐怖組織，美國此舉是否為制裁伊朗政策的延伸？也引發各界爭論。

美國持續經濟制裁

根據《半島電視台》報導，日前兩名消息人士稱，美國政府不希望伊朗「無條件地」獲得IMF資金支持，伊朗稱美國的制裁為「經濟恐怖主義」，而華盛頓當局則稱，伊朗對中東武裝團體的支持，證明了他們有足夠資金來對抗新冠病毒。分析人士說，IMF可為伊朗爭取更多資金抗擊疫情，從而找到突破僵局的方法。

伊朗總統魯哈尼一直為自己防疫慢半拍辯護，伊朗衛生部說，醫療防護設備不足，藥品和醫療設備（包括呼吸器）短缺。人權報告指出，儘管藥品類人道主義產品是免稅的，但制裁「已大大限制了伊朗實質為人道主義產品供應資金的能力。」聯合國呼籲美國放寬制裁，伊朗核協議的簽署國─俄羅斯和中國也大力附和。

人權考量引發爭議

根據《德黑蘭時報》報導，這是自1979年伊斯蘭革命以來，德黑蘭首次向IMF要求貸款。伊朗央行行長阿卜杜納瑟·漢馬蒂表示，「我們期望IMF立即回應伊朗要求，且伊朗本來就是IMF的創始成員。」

但《華盛頓時報》的評論稿則聲稱，即便是針對新冠疫情危機，IMF也不應該給予伊朗貸款。「伊朗是為數不多的真正邪惡國家之一。」評論員傑德·巴賓說，伊朗像中國一樣，全力用「自創的小說」將真相與外界隔離，川普沒有理由允許IMF向伊朗提供任何貸款。

4月9日，伊朗要求IMF提供50億美元的緊急貸款，面對美國對貸款申請的反對時表示，在判斷這些申請時不應對伊朗有所歧視。美國總統川普反對伊朗這份要求，加州民主黨參議員戴安娜·費恩斯坦則給總統寫了一封信，要求基於人道理由不要阻止貸款請求。【更多精采內容，詳見 】