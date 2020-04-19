高盛：iPhone本季出貨估減36% 蘋果評級降至「賣出」

經濟日報 / 國際中心／綜合外電
高盛預估，iPhone本季出貨量將下滑36%。 路透
高盛預估，iPhone本季出貨量將下滑36%。 路透

高盛集團（Goldman Sachs）17日表示，本季蘋果iPhone手機出貨量可能銳減36%，因全球多國採取封鎖措施，遏制新冠肺炎疫情蔓延。該公司還將蘋果股票的評級下調至「賣出」。

高盛分析師在這份最新報告中，也將蘋果股票目標價下調7%，至233美元，同時預測，在截至6月的這一季，也就是蘋果的會計年度第3季，iPhone需求將會下降。

高盛指出，消費裝置的平均售價在經濟衰退期間可能會下降，就算銷量反彈一段時間後，價格仍將保持疲軟。

高盛分析師表示，「我們並不認為這波景氣低迷會導致蘋果流失現有用戶，我們只是假設，現有用戶會延後更新裝置的時間，並在決定購買新設備時選擇價格較低的產品。」

蘋果股價17日收盤下跌1.36%，報每股282.8美元，反觀美股大盤標普500指數大漲2.68%。標普500自2月19日創歷史新高至今，已跌逾15%，同期蘋果股價則跌約12.6%。

蘋果上周發表史上最便宜的iPhone，起售價僅399美元，試圖在疫情打擊全球經濟、導致許許多多人失業之際強化產品吸引力，但高盛預測， 蘋果11月初前不會再推新款iPhone，因各國政府發布的旅行禁令，可能會擾亂該公司的產品設計和生產流程。

高盛對個股的評級為「賣出」者相對較少。在該公司追蹤的全球個股中，15%的評級為「賣出」，46%為「買入」，39%為「持有」。

路孚特（Refinitiv）的數據顯示，在追蹤蘋果股票的40名分析師中，30位對該股的評級為「買進」或「強力買進」，七位分析師的評級為「持有」，僅三人給予「賣出」的評級。

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